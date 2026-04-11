Гарріс підтвердила, що думає знову балотуватися у президенти у 2028 році

Демократка Камала Гарріс вперше після поразки на президентських виборах 2024 року Дональду Трампу підтвердила зацікавленість в участі у боротьбі за Овальний кабінет ще раз.

Як пише The Guardian, колишня віцепрезидентка виступила на зборах Національної мережі дії - організації із захисту цивільних прав з центром у Нью-Йорку. Під час промови вона заявила, що розмірковує над тим, щоб балотуватися у 2028 році.

Гарріс підкреслила, що упродовж 4 років працювала "на відстані серцебиття від посади президента", тому добре знає, чого потребує ця робота. Вона також вважає, що її кандидатура може стати відповіддю на запит американського народу, який "не задоволений нинішнім порядком речей".

Гарріс розкритикувала свого колишнього суперника Дональда Трампа, назвавши його першим президентом з часів Другої світової війни, що не вірить у силу альянсів, які Америка збудувала із дружніми до себе націями. На думку демократки, вихваляння глави держави тим, що він може знищити цілий іранський народ, робить США слабшими, менш надійними та менш впливовими у світі.