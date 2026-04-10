WP: на переговорах США вимагатимуть в Ірану звільнення затриманих американців

Імовірно, Іран розглядає затриманих американців важливим інструментом впливу під час переговорів.

WP: на переговорах США вимагатимуть в Ірану звільнення затриманих американців
Під час американсько-іранських переговорів в Ісламабаді адміністрація Дональда Трампа має намір вимагати звільнення американців, яких утримують в Ірані. 

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані з планами.

Співрозмовники видання зазначають, що наразі невідомо, наскільки США  будуть тиснути на Іран із вимогою звільнити затриманих громадян. Водночас частина з них висловлює занепокоєння, що у разі складних переговорів це питання може бути відкладене.

За інформацією The Washington Post, щонайменше шестеро громадян США перебувають під вартою в Ірані. Ймовірно, Тегеран розглядає їх як інструмент впливу під час перемовин із Вашингтоном. 

Захисники затриманих сподіваються, що цих громадян можуть звільнити як жест доброї волі з боку іранської сторони.

На їхню думку, такі сподівання з'явилися після нещодавнього рішення Ірану дозволити двом громадянам Франції, засудженим за звинуваченнями у шпигунстві, залишити країну. Французька сторона заявляла, що ці звинувачення є безпідставними та політично вмотивованими. Обидва громадяни Франції виїхали з Ірану 7 квітня після посередництва Оману та внаслідок звільнення іранки з-під домашнього арешту у Франції.

Білий дім відмовився від коментарів, заявивши, що це "тривалі дискусії, і США не вестимуть переговори через пресу", – повідомила речниця Анна Келлі електронною поштою.

  • Білий дім прямо вказував на намір знищити об'єкти цивільної інфраструктури ісламської республіки, включно з електростанціями та мостами. 
