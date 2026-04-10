Світ

Європейські аеропорти можуть залишитися без авіапалива через три тижні

Запаси стрімко вичерпуються, а ціни зростають.

Європейські аеропорти можуть залишитися без авіапалива через три тижні
Фото: EPA/UPG

Європейська авіаційна галузь попередила про загрозу системного дефіциту авіаційного палива, якщо роботу Ормузької протоки не розблокують протягом трьох тижнів, передає Financial Times.

Організація ACI Europe, яка представляє інтереси аеропортів ЄС, надіслала відповідного листа єврокомісару з питань транспорту Апостолосу Ціцікостасу, закликаючи до термінового моніторингу ситуації.

Наразі запаси палива стрімко вичерпуються, а ціни на нього злетіли вдвічі — з 750 до понад 1573 доларів за тонну. Як відомо. через Ормузьку протоку проходить близько 40% світового постачання авіаційного гасу.

Деякі країни, зокрема В'єтнам, уже почали економити паливо, а в Італії минулих вихідних чотири аеропорти запровадили обмеження через збої у постачальників. Авіакомпанії також змушені реагувати на кризу: Delta Air Lines, Air New Zealand та польська Lot уже оголосили про скорочення рейсів на найменш прибуткових напрямках. Очікується, що витрати перевізників зростуть на мільярди доларів, що неминуче призведе до здорожчання квитків.

Ситуація загострюється напередодні пікового літнього сезону, від якого залежить туристичний сектор багатьох європейських країн. Відсутність загальноєвропейської системи моніторингу виробництва і наявності палива ускладнює координацію дій. Якщо постачання не відновлять найближчим часом, авіасполучення в Європі може зазнати серйозних перебоїв і призвести до негативних наслідків для економіки всього регіону.

