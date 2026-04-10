Рада ЄС схвалила фінансування для Чехії та Франції у межах програми SAFE

Перші виплати надійдуть найближчими тижнями.

Фото: Xinhua/Zhang Fan

Сьогодні, 10 квітня, Рада ЄС сьогодні ухвалила імплементаційні рішення, які відкривають доступ до фінансової допомоги в межах інструменту SAFE ще для двох держав-членів – Чехії та Франції. 

Про це йдеться на сайті Ради.

Це рішення стало продовженням двох попередніх пакетів, ухвалених Радою: 11 лютого – для Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Іспанії, Хорватії, Португалії та Румунії; і 17 лютого – для Естонії, Греції, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Фінляндії.

Для Чехії Європейська комісія передбачила максимальний обсяг кредиту у 2,06 млрд євро, включно з початковим авансовим платежем у 309 млн євро. Франція може отримати до приблизно 15,09 млрд євро, з яких близько 2,26 млрд становить попереднє фінансування.

Рішення Ради було ухвалене після позитивної оцінки Європейською комісією національних планів оборонних інвестицій, поданих Чехією та Францією. Очікується, що перші виплати надійдуть найближчими тижнями, що дозволить країнам закуповувати сучасне обладнання та посилювати оборонну готовність.

  • SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує інвестиції країн-членів у оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі пріоритетних спроможностей.
  • Важливою особливістю ініціативи є можливість залучення до спільних закупівель України, а також країн ЄАВТ та держав-кандидатів на вступ до ЄС. Це дозволяє не лише купувати продукцію їхньої оборонної промисловості, а й об’єднувати попит для зміцнення загальноєвропейської бази безпеки.
