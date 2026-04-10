Україна завершить ремонт "Дружби" навесні

Україна навесні завершить ремонт на пошкодженому росіянами нафтопроводі “Дружба”. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Відповідальність за постачання буде на європейцях, а не на Україні. Транзит буде з усіма ризиками, зокрема і ризиком повторних ударів ворога, сказав він журналістам.

Зеленський також наголосив, що в вибори в Угорщині Україна не втручається.

“Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку. Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід «Дружба». А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено, мені показував Корецький. Безумовно, знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо”, – сказав він.