Дуже небезпечна гра. Орбан обіцяє зупинити транзит газу в Україну

«Три тижні до виборів в Угорщині. Думаю, ще почуємо, що бджолам не можна кордон перетинати», — іронізує аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Однак шукати економічну логіку в діях Орбана немає сенсу. Уперше за майже два десятиліття угорський прем'єр ризикує втратити владу. Він відчайдушно намагається залишитися у кріслі.

По-третє, пряма політична заборона прокачувати паливо в Україну завдасть значних збитків угорському оператору газотранспортної системи. Мова про приблизно мільярд євро, що у масштабах Угорщини велика сума.

По-друге, у цю ситуацію буде зобов'язана втрутитися і Європейська комісія, адже на такі кричущі порушення міжнародного права доведеться реагувати.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не отримає газу , поки не відновить транзит нафтопроводом «Дружба». Угорський прем'єр іде у ва-банк і зумисне шкодить своїй же державі.

Прем'єр-міністр Угорщини, лідер правлячої партії «Фідес» Віктор Орбан

Що ближче до угорських виборів, то більше провокацій

Віктор Орбан не звик бути в такому надзвичайно хиткому політичному становищі. Усі попередні виборчі кампанії давалися йому доволі легко: конкуренти були слабкими, бутафорні націоналістичні партії-союзниці множилися, медіа партія «Фідес» брала під контроль. А тотальна підтримка в малих містах і сільській місцевості лише додавала впевненості. Непокірним для Орбана за майже два десятки років залишився хіба що Будапешт. Ліберальна столиця голосувала за демократичну опозицію і відверто недолюблювала незмінного прем'єра.

Але конфлікт з Петером Мадяром, донедавна членом «Фідес», радикально змінив ситуацію: 12 квітня Орбан може втратити владу.

За кілька тижнів до голосування в партії «Фідес» обмаль козирів. Угорська економіка за десятиліття Орбана у кріслі прем'єра не зуміла зробити значного стрибка. Не допомогли дешеві нафта й газ із Росії, які радше стали годівничкою для режиму та близького до Орбана бізнесу. (Видання Financial Times підрахувало, що 14 % усіх коштів, виділених через державні тендери в часи правління Орбана, дісталися компаніям, що належать 13 особам — друзям і родичам прем’єра). І базою для роздування соціальних виплат і пільг.

У такій непростій ситуації Орбан обрав примітивну, але водночас доволі ефективну стратегію: призначати зовнішніх ворогів і боротися з ними. І таким ворогом для угорського прем’єра стала Україна.

Зараз Орбан знову підвищує ставки — заявив, що перекриє українцям газ.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (у центрі) і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (праворуч) на саміті лідерів ЄС

«Ми бачимо бандитську поведінку пана Орбана. Такі дії протизаконні й суперечать Угоді про асоціацію з ЄС. Мабуть, уже дуже погані рейтинги, і він іде на абсолютно відчайдушні кроки, порушуючи закони ЄС», — каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Віктор Орбан відверто шантажує Україну: газ транспортуватиме лише тоді, коли відновиться транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». Мовляв, такими діями він захищає енергетичну безпеку своєї країни.

Орбан фактично дослівно переповідає кремлівські побрехеньки: буцімто Україна намагалася підірвати трубопровід «Турецький потік». Саме цим шляхом Угорщина отримує російський газ. Подібні фейки раніше поширював Володимир Путін, так росіяни намагалися ще дужче розхитати європейський ринок і спровокувати нове підвищення цін.

Але Орбан йде далі і погрожує вдатися до рекету на державному рівні. (Хоча на тлі викрадення українських інкасаторів і мільйонів у валюті це вже мало дивує). Окрім перекриття вентиля, угорський прем'єр погрожує привласнити газ, за який Україна вже заплатила. Орбан обіцяє конфіскувати його і закачати у сховища власної країни.

Фото: /inbusiness.kz Нафтопровід «Дружба»

Якщо угорська влада піде на такі дії, то Єврокомісії вже точно не вдасться відмовчатися. Керівництво ЄС останніми тижнями практично не реагує на вибрики Орбана, щоб так не втручатися у виборчий процес. Але у випадках з грубим порушенням законодавства ЄС така мовчанка буде щонайменше дивною і шкідливою.

«Це експропріація або крадіжка. Залежно від того, застосовуємо ми кримінальне право чи комерційне. Але такі кроки точно не залишаться без відповідей. Якщо Орбан до цього вдасться, то це буде гірше саме для угорської сторони. Тому що інші трейдери все побачать і тричі думатимуть, чи користуватися газовою інфраструктурою Угорщини для операцій з Україною. Тому що є альтернативні потужності», — пояснює директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Торік Україна закупила через Угорщину майже три млрд кубів газу, свідчать дані консалтингової компанії ExPro. Тобто на угорський напрямок припала майже половина від усього обсягу імпорту. Постачання здійснювали особливо охоче через низькі тарифи на прокачування.

Але вже цього року роль угорського коридору в імпорті газу до України помітно знижується. Скажімо, минулого тижня постачання через Угорщину склали в середньому 8,6 млн кубів на добу, і обсяги продовжують падати.

«Україна купує європейський ресурс, а територію Угорщини використовує лише як зручний і дешевий маршрут. Погроза перекрити кран — це пряме порушення комерційних зобов’язань і норм єдиного ринку ЄС», — каже екскерівник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає сталість постачання енергоресурсів. Цей документ ратифікував і парламент Угорщини. Одна з його статей каже, що жоден уряд не має права односторонньо порушувати домовленості й переривати транспортування газу, нафти, вугілля тощо.

Фото: utg.ua Транзит газу

Технічні питання докладно також прописані в угоді між операторами газотранспортних систем двох держав. Немає підстав і для оголошення надзвичайного стану в енергетиці Угорщини. Попри війну в Арабській (Перській) затоці, енергетичні ринки ЄС залишаються стабільними.

Угорщина офіційно не повідомляла про передумови для запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Цього не роблять спонтанно: спочатку уряд має довести, що вжив усіх інших заходів і намагався уникнути такої ситуації. Ба більше, якщо уряд Орбана таки наважиться на радикальний крок, то обмеження на транспортування має найперше стосуватися газу угорського походження. І такий надзвичайний стан в енергетиці точно не дає права фактично красти пальне, за яке заплатила інша держава.

Зупинки імпорту через Угорщину: якими будуть наслідки?

Україна поступово завершує опалювальний сезон. Рання і тепла весна вже дозволяє містам вимикати системи опалення. Цього тижня батареї охолоджуються у Києві, Кривому Розі, Херсоні та Дніпрі. Ще кількадесят міст планують завершити опалювальний сезон днями. Нічого надзвичайного немає — температурні режими дозволяють вимикати котельні.

Цієї зими Росія знову завдала значної шкоди українській тепловій енергетиці, знищивши й зруйнувавши низку ТЕС і ТЕЦ. Саме ці об'єкти споживали значну кількість газу.

Фото: тг-канал Дениса Шмигаля Київська ТЕЦ, яку атакувала РФ

З важкої зими Україна виходить з майже 10 млрд кубометрів палива в запасі, що значно більше від торішніх показників. Через теплу погоду і зменшення споживання відбір газу з підземних сховищ знизився до 5 млн кубів на добу. Що більш ніж учетверо менше, ніж у попередні роки.

У Кабінеті Міністрів уже повідомляли: до наступної осені Україна планує накопичити 13 млрд кубів газу, а краще й більше. Імпорт у березні вже розпочався, але обсяги постачання поки що невеликі — приблизно 20–25 млн кубів на добу. Технічні можливості для прокачування з різних напрямків є утричі більшими, тобто Україна має широке поле для маневру під час угорських вибриків.

Близько половини від обсягу імпорту в березні припадає на Польщу, зростає також частка Словаччини — приблизно трьох млн кубів, такий самий показник і в Румунії. Тобто Угорщина з початку року поступово перестає утримувати головну роль у прокачування газу з ЄС в Україну. І це ініціатива не уряду Орбана, а гравців ринку, які дуже не люблять політичного втручання у бізнес.

Ситуація на європейському ринку через високі ціни зараз не надто сприяє імпорту великих партій газу. У тих обсягах, які купує Україна, цілком можна обійтися і без залучення угорського напрямку. А на квітень трейдери й узагалі не поспішають укладати контакти. Тому рішення Угорщини призупинити транзит палива в Україну має дуже дивний вигляд. Воно дуже подібне до провокацій, які вже влаштовував прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Спочатку він грозився зупинити продаж електроенергії до України. Зрештою, словацький оператор системи лише відмовився надавати нашій державі аварійну допомогу. Хоча застосували цей механізм доволі рідко, тому жодної шкоди для України не було.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

«Через кризу навколо Ормузької протоки ціни на газ тимчасово зросли до 60 €/МВт год, тому імпорту у квітні не бронювали. Україна має високі запаси в підземних сховищах, що потенційно дозволяє пройти наступний сезон без угорського імпорту», — каже колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Населення залишається найбільшим споживачем газу в Україні. Загалом торік держава використала 21 млрд кубів газу, свідчать розрахунки аналітичного центру DiXi Group. Частка побутових споживачів у загальній цифрі склала понад третину. Потенційна зупинка імпорту через Угорщину не має вплинути на населення найближчими місяцями ще й через те, що для їхніх потреб призначили газ внутрішнього видобутку.

Водночас родовища залишаються мішенню для росіян. Скажімо, 20 березня росіяни вдарили по об'єктах у Полтавській і Сумській областях. Сталися руйнування, роботу обладнання довелося зупиняти. Загалом від початку року росіяни вже понад три десятки разів били по об'єктах Нафтогазу.

«Угорщина справді є одним з ключових каналів отримання газу. Але якщо ми візьмемо торговельну статистику, то продавцями його є Швейцарія, Польща та Німеччина. Тобто з цих країн походять трейдери. Газу саме угорського походження там менш ніж 10 %, якщо брати дані за попередній рік», — каже Роман Ніцович.

Фото: EPA/UPG Сховище газу

Європейська газова криза: масштаби перебільшені

Запаси газу в підземних сховищах Європи цієї весни десь на третину менші, ніж у попередні роки. Єврокомісія вже закликає країни поквапитися з поповненням запасів палива. У ЄС прискорюються, бо хочуть уникнути конкуренції за ресурс. Тобто ризиків дефіциту поки немає, однак світова енергетична нестабільність підігріває ціни.

Європа не залежна критично в постачанні газу через Ормузьку протоку. Справжній шок континент уже переживав 2022 року, коли Росія припинила прокачування пального і ціни миттєво злетіли.

Тепер ситуація значно помірніша, хоча оптові ціни на газ у Європі лише за минулий тиждень знову зросли ще на 5 %. І це відгомін війни в Ірані. Скільки б президент США не заявляв про перемогу, але іранський режим залишається дієздатним і має ракети та дрони для ударів по важливих енергетичних об'єктах регіону.

Через війну в Арабській (Перській) затоці Катар зупинив експорт скрапленого газу. Мова про 20 % світового ринку, це приблизно понад 70 млн тонн. Якщо бойові дії триватимуть, то світовий ринок LNG очікує ще дужча дестабілізація. Вибування такого потужного гравця відчують усі, надто на тлі підготовки до наступного опалювального сезону. Конкуренція за наявні обсяги газу може суттєво зрости. Тим паче, що поки незрозуміло, скільки ще триватиме війна в Ірані.

Фото: solar-system Ормузька протока

Наразі іранський режим відкрив Ормузьку протоку лише для дружніх країн, таких як Китай, Росія та Індія.

«Якщо імпорту у квітні-травні не буде, нічого поганого для балансу газу в країні не станеться. Навіть без нього ми можемо вийти на ті 13 млрд кубометрів, які нам потрібно накопичити до 1 листопада. Насправді я думаю, що ми накопичуватимемо більше. Це треба робити, щоб убезпечити себе від ударів», — каже аналітик ринку природного газу ExPro Михайло Свищо.

Ситуація на ринку ризикова не лише через зростання цін, а й через потенційний імпортний дефіцит, вважає голова Експертної ради з питань розвитку газової промисловості Леонід Уніговський. Експерт вважає, що держава має задуматися над можливістю запровадити гнучку модель ціноутворення на газ для побутових споживачів. І залежати вона має від річного обсягу споживання.

«Подібний інструмент впливу на попит вже застосовував Нафтогаз, і методологічно його реалізація зрозуміла. Такий підхід може сприяти більш раціональному споживанню природного газу та підвищенню енергетичної стійкості в умовах потенційних ринкових обмежень», — каже Леонід Уніговський.

Фото: Група Нафтогаз

Ціна на газ для населення фіксована й регулюється урядом. Нафтогаз зобов'язаний продавати паливо для населення за пільговою вартістю — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф залишається чинним до кінця квітня, і, найімовірніше, Кабмін продовжить його дію, що робив уже неодноразово. В уряді вже заявляли: підстав підвищувати ціну газу для населення немає.

«Я не думаю, що уряд піде на підвищення ціни. Для населення в нас іде газ внутрішнього видобутку. Якщо вони почнуть переглядати вартість одразу до ринкового рівня, то це може викликати просто вал неплатежів. І серйозну соціальну дестабілізацію, знищення рейтингу влади», — зауважує Володимир Омельченко.

Ринок газу в Україні, де скуповується бізнес, зокрема промисловість, залежить від ситуації у Європі. І подальше зростання світових цін тиснутиме й на українські. Вартість газу вже зросла приблизно на 20 %, ціни сягнули понад 27 грн за кубометр.