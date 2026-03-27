На Полтавщині через обстріл без газу опинилися понад 5000 абонентів

Російська армія атакувала підприємство на Полтавщині. Без газу залишилися понад 5000 абонентів.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.
"Ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання", – йдеться у його повідомленні.
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.
- Вчора Дяківнич повідомляв про влучання дрона у промисловий об'єкт у Полтавському районі.