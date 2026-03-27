Майже 1000 ударів завдали вчора росіяни по Запорізькій області і поранили там людей

Троє людей поранені вчора внаслідок ворожих атак на Пологівський та Запорізький райони Запорізької області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 971 удар по 42 населених пунктах.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, 71-річні чоловік та жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Оріхів. Росіяни безпілотником пошкодили приватний будинок.

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Веселянці, Любицькому, Новосолошиному, Шевченківському, Світлій Долині, Залізничному, Преображенці, Верхній Терсі, Долинці, Новоселівці, Цвітковому, Копанях, Гуляйпільському.717 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Лисогірку, Таврійське, Лукашеве, Ясну Поляну, Новоолександрівку, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Широке, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Мирне, Гуляйпільське, Зелене, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Канівському, Малій Токмачці, Чарівному.

233 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Мирному, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю.

Надійшло 110 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.