Понад 130 бойових зіткнень зафіксували на фронті від початку доби

Від початку доби 26 березня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти завдали 41 авіаційного удару, скинули 136 керованих авіабомб. Залучили для ураження 6176 дронів-камікадзе та здійснили 2765 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім штурмів окупантів у районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник тричі намагався просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Кучерів Яр та Світле. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 51 – поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та 33 одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено сім укриттів піхоти, одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 201 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти десять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.