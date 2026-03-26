ЦПД: Росія використовує міжнародні майданчики для дезінформаційної кампанії

Росія використовує міжнародні майданчики, зокрема ООН для дезінформаційної кампанії проти України.
Про це повідомляє ЦПД.
Російська пропаганда висвітлює події довкола виступу посла з особливих доручень РФ Мірошника про «тортури російських військовополонених в Україні» на сесії Ради ООН з прав людини.
Як йдеться в повідомленні, Мірошник роздає коментарі пропагандистам, звинувачуючи Україну у спробах «зірвати» захід за його участі.
"РФ системно використовує міжнародні майданчики, намагаючись приховати власні злочини проти України та нав’язати світові викривлену картину реальності", - ЦПД.
- ЦПД попереджає про нову інформаційну кампанію роспропаганди у TikTok для дискредитації України. Кампанія спрямована на викривлення громадської думки щодо ролі України навколо подій на Близькому Сході.