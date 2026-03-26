Канада запровадила санкції проти ще 100 суден російського «тіньового флоту»

Загалом Канада ввела обмеження щодо понад 600 суден, причетних до перевезення товарів на користь РФ.

Фото: Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про розширення санкцій проти Росії під час зустрічі глав МЗС країн «Групи семи».

Як ідеться на сайті уряду Канади, нові обмеження стосуються 100 суден російського «тіньового флоту», які Москва використовує для обходу міжнародних санкцій. 

За словами Ананд, Канада продовжує підтримувати суверенітет України і посилювати тиск на агресора в координації зі союзниками. 

Метою нових санкцій є підрив спроможності Росії фінансувати військові операції. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Канада наклала обмеження вже на понад 600 суден, причетних до перевезення товарів на користь РФ.

В уряді Канади нагадали, що з 2014 року під їхні санкції потрапили понад 3 400 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України. 

У лютому 2026 року Оттава також внесла зміни до механізму обмеження цін на нафту, щоб синхронізувати свої дії з ключовими партнерами та максимально обмежити нафтові прибутки Кремля.

