Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Світ

Рютте: Лише Україна має ухвалювати рішення щодо своїх територій

Так генсек НАТО відреагував на інформацію про тиск США на Київ щодо поступок Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації річного звіту за 2025 рік у Брюсселі наголосив на виключному праві України розпоряджатися своєю територією, передає «Європейська правда»

Коментуючи інформацію про можливий тиск з боку США щодо відмови від східних областей в обмін на гарантії безпеки, очільник Альянсу заявив, що будь-які рішення такого характеру має приймати лише українська сторона. 

Рютте підкреслив, що суверенітет країни є непорушним принципом, і ніхто не може нав’язувати територіальні поступки ззовні.

Водночас генсек НАТО зауважив, що для стабільного миру Україні необхідні надійні довгострокові гарантії безпеки. Він нагадав про важливість домовленостей, які досягнули у Парижі в січні цього року США та «коаліція охочих». За словами Рютте, саме ці гарантії є ключовим інструментом для запобігання новим нападам Путіна після ймовірного припинення вогню або укладання повноцінної мирної угоди.

  • Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди, у разі передачі східних областей Росії.
Читайте також
