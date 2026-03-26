Рютте: Лише Україна має ухвалювати рішення щодо своїх територій

Так генсек НАТО відреагував на інформацію про тиск США на Київ щодо поступок Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації річного звіту за 2025 рік у Брюсселі наголосив на виключному праві України розпоряджатися своєю територією, передає «Європейська правда».

Коментуючи інформацію про можливий тиск з боку США щодо відмови від східних областей в обмін на гарантії безпеки, очільник Альянсу заявив, що будь-які рішення такого характеру має приймати лише українська сторона.

Рютте підкреслив, що суверенітет країни є непорушним принципом, і ніхто не може нав’язувати територіальні поступки ззовні.

Водночас генсек НАТО зауважив, що для стабільного миру Україні необхідні надійні довгострокові гарантії безпеки. Він нагадав про важливість домовленостей, які досягнули у Парижі в січні цього року США та «коаліція охочих». За словами Рютте, саме ці гарантії є ключовим інструментом для запобігання новим нападам Путіна після ймовірного припинення вогню або укладання повноцінної мирної угоди.