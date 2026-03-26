Федоров отримав нових заступника і генерального інспектора міноборони: що про них відомо

Обидва вже працювали з Михайлом Федоровим. 

Мстислав Банік
Фото: Михайло Федоров у Facebook

Міністр оборони Михайло Федоров отримав нового заступника – Мстислава Баніка, який займатиметься реформою закупівель. Також відтепер у міністерстві буде новий генеральний інспектор – ним став Юрій Мироненко.

Баняк отримав завдання зробити закупівлі для українського війська прозорішими та ефективними в світі. Про це Федоров розповів у Facebook

"Мстислав має досвід побудови державних цифрових продуктів. У Мінцифрі відповідав за запуск і розвиток Дії. У Міноборони очолював розвиток «Армія+» та «Резерв+». Має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2", – сказав він. 

Банік у Мінцифрі керував напрямком розвитку електронних послуг. 1990 року народження, до 2019-го працював у приватному секторі, де займався маркетингом і комунікаціями та цифровими продуктами для бізнесу. Згодом прийшов до Мінцифри. В 2024 долучився до війська. У 2025 став керівником цифрових продуктів у Міноборони. Має звання лейтенанта, повідомили на сайті міністерства. 

Юрій Мироненко на посаді генерального інспектора отримав завдання забезпечити регулярний аналіз того, як рішення працюють на практиці, і дати основу швидкій корекції політик та планів. 

"Фокус – реальна картина з фронту й швидкий зворотний зв’язок для управлінських рішень", – сказав Федоров.

Мироненко був заступником міністра оборони: відповідав за розвиток DELTA, впровадження Mission Control, створення можливості для тренування моделей ШІ іноземними партнерами та українськими компаніями на даних з поля бою, масштабування технологій, створених у системі Міноборони, реформу кодифікації і запуск приватної ППО.

До того був заступником Міністра цифрової трансформації. Учасник бойових дій, командир підрозділу дронів, ексголова Держспецзв’язку (2024-2025). 

Юрій Мироненко після роботи в приватних компаніях у 2019 році уклав контракт і долучився до тероборони, протягом 2019–2020 років проходив навчання, зокрема, на Яворівському полігоні. З початку повномасштабного вторгнення він воював у складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду Заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив Відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади. Нагороджений нагрудним знаком "Срібний хрест".

1 грудня 2023 року Кабінет Міністрів призначив Юрія Мироненка на посаду Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. На цій посаді він працював близько року, а потім перейшов до міністерства цифрової трансформації. 

