Міноборони допустило до експлуатації український безпілотник-перехоплювач JEDI Shahed Hunter

JEDI Shahed Hunter оснащений денною та тепловізійною камерами, що дозволяє виконувати завдання вдень і вночі.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва.

Як повідомляє Міноборони, швидкісні дрони-перехоплювачі цього комплексу успішно знищують російські ударні БпЛА типу Shahed, «Герань» та «Гербера», а також можуть перехоплювати розвідувальні дрони Zala та Supercam.

JEDI Shahed Hunter — це повітряний безпілотник коптерного типу з вертикальним зльотом, оснащений чотирма високопродуктивними електричними двигунами, ємнісним акумулятором та легкою та міцною рамою.

Маса безпілотника — трохи понад 4 кг, корисне навантаження — до 500 г, що достатньо для знищення ударного дрона. Максимальна швидкість — понад 350 км/год, висота підйому — до 6 км.

Комплекс працює в автоматичному режимі, отримуючи дані з радіолокаційних станцій, що дозволяє оперативно виявляти та знищувати цілі. Наземна станція управління забезпечує координацію польоту, стабільний зв’язок і точність застосування.

JEDI Shahed Hunter оснащений денною та тепловізійною камерами, що дозволяє виконувати завдання вдень і вночі. Дрон може прикривати небо від ворожих безпілотників у радіусі до 40 км.

У Міноборони наголосили, що захист повітряного простору — топпріоритет Плану війни України, мета якого — ідентифікувати всі повітряні загрози у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.