Воєнний стан, ймовірно, продовжать у травні: виборів немає, але робота над повоєнним законодавством триває, — Корнієнко

Продовження воєнного стану унеможливлює проведення виборів.

Воєнний стан, ймовірно, продовжать у травні: виборів немає, але робота над повоєнним законодавством триває, — Корнієнко
Олександр Корнієнко
Фото: Громадська мережа ОПОРА

На початку травня з високою ймовірністю буде знову продовжено термін дії воєнного стану, що унеможливлює проведення виборів у найближчій перспективі. 

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Ключові виклики електоральної демократії після великої війни».

Олександр Корнієнко зазначив, що поточний період воєнного стану добігає кінця 4 травня, проте безпекова ситуація диктує необхідність його подальшого продовження.

«З високою долею ймовірності я можу, на жаль, прогнозувати, що ми його продовжимо. Тому особливий стан є, виборів немає, але група (з підготовки законодавства для перших повоєнних виборів) є», — заявив він. 

Він пояснив, що на базі парламенту розгорнута масштабна інфраструктура з шести робочих підгруп, які напрацьовують рішення для майбутнього виборчого процесу. Корнієнко підкреслив, що ця платформа є максимально відкритою для експертів, зокрема представників «ОПОРИ», та міжнародних партнерів.

Попри технічну роботу експертів, віцеспікер визнав, що ключові рішення будуть політичними, і діалог рано чи пізно перейде на рівень керівництва фракцій. Серед найбільш дискусійних питань він виділив:

Голосування за кордоном: Попри загальну згоду щодо важливості залучення мільйонів українців, виникає питання спроможності консульської мережі та бюджетних витрат. Корнієнко зауважив, що мережа МЗС історично не була розрахована на таку кількість людей, які потребують обслуговування.

Пасивне виборче право: Гостро стоїть питання, чи зможуть балотуватися громадяни, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення. Олександр Корнієнко зазначив, що у суспільстві є певний консенсус щодо обмежень для тих, хто виїхав і не повернувся до осені 2022 року.

Виборча система: Тривають дебати щодо того, чи варто змінювати чинний Виборчий кодекс. За словами віцеспікера, є як прихильники збереження поточної системи, так і ті, хто вважає її нежиттєздатною в повоєнних умовах.

Окремим блоком обговорень є межа «партизації» на місцевих виборах (зокрема, для громад менше 10 000 мешканців) та забезпечення виборчих прав військовослужбовців. Корнієнко зауважив, що багато рішень напрацьовуються, виходячи з поточного контексту, який може змінитися через 2–3 роки.

Він також додав, що найближчим часом свої напрацювання презентує підгрупа з питань медіа, де можуть з’явитися гострі питання щодо регулювання соцмереж та месенджерів у виборчий період.

  • Воєнний стан в Україні продовжено на 90 діб — до 4 травня 2026 року (до 05:30 ранку). Відповідні закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації, підписані Президентом, набули чинності з 3 лютого 2026 року.
