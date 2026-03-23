Болгарія, Молдова, Румунія та Туреччина готові відігравати більшу роль у безпеці Чорного моря, – Сибіга

Очільник українського МЗС взяв участь у відкритті Третьої Чорноморської безпекової конференції через відеозв'язок.

Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр Андрій Сибіга відзначив готовність низки країн, зокрема Болгарії, Молдови, Румунії та Туреччини, відігравати більшу роль у безпеці Чорного моря.

Про це він заявив на відкритті Третьої Чорноморської безпекової конференції в Кишиневі, в якій він взяв участь онлайн.

У своєму виступі Сибіга наголосив, що Чорне море має знову стати морем миру та безпеки. “Свобода мореплавства має бути відновлена – і це має велике значення для глобальної продовольчої безпеки. Зараз необхідно посилити тиск на Росію, яка лише минулого місяця здійснила більше атак на Одеську портову інфраструктуру, ніж за весь попередній рік”, – сказав він.

Серед інших кроків – розмінування та активні санкційні заходи проти “російського зернового тіньового флоту”. Лише минулого року Росія нелегально вивезла з України Чорним морем 2 млн тонн викраденого українського зерна для продажу в інші країни.

На думку міністра, майбутні безпекові гарантії для України мають включати компонент морської безпеки. 

Сибіга також закликав партнерів враховувати потенціал Чорного моря як маршруту для неросійських енергоресурсів до Європи та розвивати Ініціативу Тримор’я (“Адріатика – Балтика – Чорне море”).

Він наголосив, що попри війну на Близькому Сході, увага союзників залишається зосередженою на Україні та Чорному морі, адже саме тут вирішується доля безпеки Європи та ширшого світу.

Третя Чорноморська безпекова конференція у Кишиневі

  • Чорноморська безпекова конференція є другим флагманським заходом Міжнародної кримської платформи після щорічного саміту. Попередні конференції проходили у Бухаресті (2023) та Софії (2024).
  • Протягом дня у різних панельних дискусіях конференції беруть участь представники парламентів, закордонних та оборонних відомств країн регіону, міжнародних організацій, оборонної індустрії та експертного середовища. Міністерство закордонних справ України в Кишиневі представляє заступник міністра Олександр Міщенко. 
  • Співорганізаторами Третьої Чорноморської безпекової конференції виступили Міністерства закордонних справ і оборони України та Молдови за підтримки Європейської комісії. МЗС України висловлює вдячність партнерам і союзникам за успішну співпрацю.
