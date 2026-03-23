Міністр Андрій Сибіга відзначив готовність низки країн, зокрема Болгарії, Молдови, Румунії та Туреччини, відігравати більшу роль у безпеці Чорного моря.

Про це він заявив на відкритті Третьої Чорноморської безпекової конференції в Кишиневі, в якій він взяв участь онлайн.

У своєму виступі Сибіга наголосив, що Чорне море має знову стати морем миру та безпеки. “Свобода мореплавства має бути відновлена – і це має велике значення для глобальної продовольчої безпеки. Зараз необхідно посилити тиск на Росію, яка лише минулого місяця здійснила більше атак на Одеську портову інфраструктуру, ніж за весь попередній рік”, – сказав він.

Серед інших кроків – розмінування та активні санкційні заходи проти “російського зернового тіньового флоту”. Лише минулого року Росія нелегально вивезла з України Чорним морем 2 млн тонн викраденого українського зерна для продажу в інші країни.

На думку міністра, майбутні безпекові гарантії для України мають включати компонент морської безпеки.

Сибіга також закликав партнерів враховувати потенціал Чорного моря як маршруту для неросійських енергоресурсів до Європи та розвивати Ініціативу Тримор’я (“Адріатика – Балтика – Чорне море”).

Він наголосив, що попри війну на Близькому Сході, увага союзників залишається зосередженою на Україні та Чорному морі, адже саме тут вирішується доля безпеки Європи та ширшого світу.

Фото: МЗС Третя Чорноморська безпекова конференція у Кишиневі