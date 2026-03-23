Цього тижня у порядку денному Ради немає жодного урядового законопроєкту, - Шуляк

На поточному сесійному тижні Верховна Рада не розглядатиме урядові законопроєкти, а порядок денний складатиметься з "прохідних" ініціатив.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Ключові виклики електоральної демократії після великої війни", передає кореспондентка Lb.ua.

"Ми, на жаль, не збираємося завтра, незважаючи на сесійний тиждень. У нас на цьому сесійному тижні не буде жодного урядового законопроєкту. В порядку денному, який сьогодні буде затверджуватись Погоджувальною радою, такі дуже легкі, скажімо так, прохідні законопроєкти", - повідомила депутатка.

Вона зауважила, що зараз у парламенті спостерігається "турбулентність", а злагодженість голосувань, яка була на початку повномасштабного вторгнення, зникла разом із поверненням у залу великої політики після деокупації північних областей.

Шуляк також розповіла про підготовку законопроєкту про перші повоєнні вибори.

За її словами, проєкт є надто складним, щоб з’явитися у порядку денному без 100% консенсусу всіх фракцій. Наразі над ним працює велика робоча група під керівництвом першого віцеспікера ВРУ Олександра Корнієнка.

"Для того, щоб знайти всі необхідні голоси, потрібна підтримка всіх політичних партій і груп, які сьогодні представлені в парламенті", - пояснила вона.

Депутатка нагадала про "Діалоги Жана Моне", де лідери фракцій раніше досягли консенсусу щодо мінімального терміну на підготовку виборів - 6 місяців після скасування воєнного стану.

Попри експертну підтримку "ОПОРИ", всередині робочих підгруп тривають гострі дискусії щодо окремих положень проєкту. Шуляк підкреслила, що єдиного бачення щодо виборчої системи наразі немає навіть серед представників громадянського суспільства та асоціацій місцевого самоврядування.

"Зараз ніхто не зможе сказати - ні в цьому залі, ні в парламенті - чи залишиться реформована система, так як вона зараз діє, чи будуть внесені відповідні зміни, тому що ще такої дискусії не було", - підкреслила голова Комітету з питань держвлади та місцевого самоврядування.

Вона додала, що з 23 пропозицій лише 5 були підтримані більшістю членів робочої підгрупи. Водночас Шуляк висловила впевненість, що у вирішальний момент парламент зможе ухвалити закон про повоєнні вибори.

"На важливих голосуваннях парламент обов’язково збереться, знайде в собі сили, об’єднається і ухвалить важливі рішення для країни", - прогнозує вона.