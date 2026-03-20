При цьому глава уряду не згадала про Київ в переліку регіонів, лише область.

Уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів. Кошти будуть спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Рішення ухвалили на виїзному засіданні уряду в Одесі. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

З виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд грн. Ще 9,4 млрд грн спрямували прифронтовим областям і Київщині. Ці кошти підуть на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об’єктів критичної інфраструктури.

“Ми розпочали підготовку до наступної зими. Пріоритети — захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, децентралізація теплопостачання”, — сказала Свириденко.

Вона зазначила, що під час поїздки на Одещину заслухала голів ОВА Одеської, Миколаївської та Херсонської областей щодо реалізації планів стійкості цих регіонів. Були затверджені пріоритетні задачі. На перші об’єкти Одеська область отримає 582,3 млн грн, Миколаївська 280,7 млн грн, Херсонська 97,5 млн грн.

Свириденко повідомила, що плани стійкості регіонів України — це комплекс заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону. Вони розроблені урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування.

Ключові елементи кожного плану: захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення безперебійного тепла, водопостачання і водовідведення, децентралізація системи теплопостачання у великих містах.

Загальна потреба в фінансуванні заходів оцінюється в 278 млрд грн (5,4 млрд євро). Для її покриття уряд працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів.

“Роботи, передбачені планами стійкості регіонів, вже стартували. Наше завдання — забезпечити їх виконання вчасно”, — заявила прем’єр.