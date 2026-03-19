НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

У лютому інфляція прискорилася до 7,6% у річному вимірі, а інфляційні очікування населення погіршилися.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%
Фото: Нацбанк/flickr.com

Національний банк України залишив облікову ставку без змін — на рівні 15%, відклавши подальше пом’якшення політики через ризики зростання інфляції.

Як зазначає НБУ, у лютому інфляція прискорилася до 7,6% у річному вимірі (базова — 7,0%), а інфляційні очікування населення погіршилися. Додатковий тиск на ціни створює подорожчання енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході.

Водночас Україна з початку року отримала $5,5 млрд міжнародної допомоги, а резерви НБУ становлять близько $55 млрд, що підтримує валютний ринок.

Регулятор допускає як паузу в зниженні ставки, так і її підвищення у разі посилення інфляційних ризиків.

﻿
