Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла

Завтра, 19 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додають у компанії.

В "Укренерго" нагадують, коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо.