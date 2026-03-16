Міноборони запустило лінію переробки старих шин для потреб ЗСУ

Міністерство оборони України запустило лінію з переробки вторинної гумової сировини. Вона призначена для переробки відпрацьованих і списаних автомобільних шин, БТРів та іншої колісної техніки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Лінія розміщена на території однієї з військових частин і укомплектована обладнанням українського виробництва.

Як повідомили у відомстві, лінія зможе переробляти 1 000 тонн відпрацьованої гуми на рік і випускати продукцію на 1,2 млн гривень щомісяця. Економічний ефект становитиме до 15 млн гривень на рік.

Від початку запуску в листопаді 2025 року вже отримано близько 20 тонн гумової крихти.

Частина переробленої сировини використовуватиметься для виготовлення гумових плит. Насамперед для потреб ремонтних підрозділів ЗСУ для облаштування ангарів і пунктів технічного обслуговування та ремонту (ПТОРів). Це має суттєво скоротити витрати на закупівлю продукції.

В Міноборони окреслили переваги такого виробництва

економія через відмову від платної утилізації (від 200 до 400 тисяч гривень за 1 000 тонн);

власне виробництво гумових матів замість закупівлі;

можливість продажу надлишкової крихти на відкритих торгах .

У відомстві також додали, що на складах військових частин нараховується понад 13 000 тонн зношених шин. Тому планується збільшення потужностей лінії.