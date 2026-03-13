​Ексочільниця Миколаївської МСЕК, яку викрили на корупційних схемах переказала на ЗСУ понад 4 млн та уклала угоду з прокуратурою

Ексочільниця обласного МСЕК Миколаївської обласної ради, яка в жовтні 2025 року була викрита СБУ на корупційних схемах ухилення від мобілізації, уклала з прокуратурою угоду про визнання винуватості та переказала 4 млн 737 тис 860 грн на адресу однієї з військових частин.

Про це повідомляє Interfax з посиланням на Миколаївський районний суд.

Прокурор оголосив угоду про визнання винуватості, відповідно до якої жінка буде співпрацювати зі слідством в іншому кримінальному провадженні та погоджується на узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на п’ять років з іспитовим терміном, який має визначити суд. Також її мають позбавити права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у закладах охорони здоров’я на три роки.

"Прокуратура оголосила обвинувальний акт, відповідно до якого,підозрювана, шляхом надання вказівок підлеглим, організувала складання неправдивого висновку МСЕК стосовно військовозобов’язаного, внаслідок чого він отримав групу інвалідності ІІІ ступеню, що дало йому право на відстрочку від призову", - йдеться в повідомленні.

Також жінка обвинувачується у недостовірному декларуванні.

При затриманні фігурантки, у 2025 році під час обшуків виявлено понад $450 тис. і колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт. За наявними даними,він оформив громадянство країни-агресора в колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни

Також для приховування нелегальних доходів чиновниця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.

Крім того, встановлено, що 2023 року чиновниця оформила собі та сину ІІ групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг і соціальних виплат.