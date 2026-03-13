Свириденко: Держава компенсує до 80% витрат на відновлення пошкоджених індустріальних парків

Кабінет Міністрів оновив правила державного стимулювання для індустріальних парків, щоб прискорити відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Так в уряді хочуть забезпечити безперебійну роботу промислового бізнесу в умовах війни.

Згідно з новими правилами, держава готова покривати до 80% вартості відновлення, але сума обмежена лімітом у 200 млн грн на один об’єкт. Для отримання допомоги заявник повинен виконати низку умов:

сплатити свою частину вартості робіт;

протягом 3 років ввести в експлуатацію не менше 5000 кв. м площ;

залучити мінімум два переробних підприємства;

подати заяву протягом 6 місяців з моменту пошкодження.

Окремо Свириденко наголосила на розширенні географії пільгового співфінансування (формат 80/20). Тепер такий механізм доступний не лише для деокупованих громад, а й для прифронтових територій.