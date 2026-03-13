Україна планує до наступного опалювального сезону накопичити мінімум 13 млрд кубометрів газу

Україна планує до початку наступного опалювального сезону накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу. Планується закачувати переважно газ власного видобутку, однак також купуватимуть і європейський.
Про це сказав у виступі перед Верховною Радою віцепрем’єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль.
Він назвав це одним із шести головних викликів енергетики.
"П’ятий виклик — накопичення ресурсів до наступної зими. На кінець цього опалювального сезону в сховищах буде 9,5 мільярдів кубічних метрів газу. Ставимо за мету вийти на показник щонайменше 13 мільярдів кубометрів на початок наступного опалювального сезону", – зазначив Шмигаль.
Він сказав, що наразі розраховують на те, що переважно будуть закачувати газ власного видобутку. Проте також планують здійснювати додаткові закупівлі газу на європейському ринку у періоди сприятливої цінової кон’юнктури.
- У січні Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу.
- А Угорщина пригрозила Україні припиненням постачань електроенергії та природного газу.