Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Україна планує до наступного опалювального сезону накопичити мінімум 13 млрд кубометрів газу

Плануюється накопичувати газ переважного власного видобутку. 

Україна планує до наступного опалювального сезону накопичити мінімум 13 млрд кубометрів газу
Постачання скрапленого газу, ілюстративне фото
Фото: з відктирих джерел

Україна планує до початку наступного опалювального сезону накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу. Планується закачувати переважно газ власного видобутку, однак також купуватимуть і європейський.

Про це сказав у виступі перед Верховною Радою віцепрем’єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль. 

Він назвав це одним із шести головних викликів енергетики. 

"П’ятий виклик — накопичення ресурсів до наступної зими. На кінець цього опалювального сезону в сховищах буде 9,5 мільярдів кубічних метрів газу. Ставимо за мету вийти на показник щонайменше 13 мільярдів кубометрів на початок наступного опалювального сезону", – зазначив Шмигаль.

Він сказав, що наразі розраховують на те, що переважно будуть закачувати газ власного видобутку. Проте також планують здійснювати додаткові закупівлі газу на європейському ринку у періоди сприятливої цінової кон’юнктури.

