В Україні планують розвивати систему банків продовольства

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Українська федерація банків продовольства уклали Меморандум про співпрацю. Йдеться про розвиток в Україні системи банків продовольства (food banking) – механізму, який дає змогу передавати придатні до споживання продукти людям, які потребують допомоги, замість їх утилізації.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Там кажуть, що меморандум закладає основу для спільної роботи у сфері продовольчої безпеки, підтримки вразливих груп населення та зменшення харчових втрат. Сторони домовилися працювати над розвитком системи банків продовольства, підготовкою законодавчих змін і впровадженням в Україні підходів, які вже давно працюють у країнах ЄС.

Згідно із даними міністерства, щороку в Україні утилізують близько 2,7 млн тонн харчових продуктів, значна частина яких ще придатна до споживання. Водночас мільйони людей потребують продовольчої підтримки. Тому розвиток системи food banking розглядають не як окрему благодійну ініціативу, а як частину сучасної державної політики у сфері продовольчої безпеки.

Станом на 2025 рік гуманітарної допомоги потребують 12,7 млн українців. Крім того, офіційно зареєстровано понад 4,59 млн внутрішньо переміщених осіб, а також мільйони людей з інвалідністю та пенсіонерів із низьким рівнем доходу. Тому, як зазначають у міністерстві, за таких умов система банків продовольства для України – це вже не додаткова опція, а практична необхідність.

Суть цієї системи така: продукти, які ще придатні до споживання, але вже не будуть продані, не утилізують, а передають людям, які цього потребують. Виробники, ритейл та інші постачальники спрямовують таку продукцію до банків продовольства, а ті збирають її, формують набори й передають далі. Така практика багато років успішно працює в Європі та США: зменшує харчові втрати, допомагає людям і об’єднує державу, бізнес та громадський сектор.

Важлива частина співпраці – підготовка законодавчих змін, які дадуть змогу повноцінно запустити систему банків продовольства в Україні. Зокрема, йдеться про окремий закон, зрозумілі правила щодо строків реалізації та споживання продуктів, податкові стимули для передачі їжі на благодійність і норми, які мають зменшити утилізацію придатних до споживання продуктів.

Українська федерація банків продовольства – неприбуткова благодійна організація, заснована у 2022 році за підтримки Європейської федерації банків продовольства (FEBA). Вона працює над розвитком системи банків продовольства в Україні та над законодавчими рішеннями, які мають створити умови для передачі придатних до споживання продуктів на благодійні потреби.