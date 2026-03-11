Голова АМКУ назвав основні причини зростання вартості пального на АЗС

Здорожчання почалося ще до війни на Близькому Сході – після зупинки єдиного нафтопереробного підприємства в Україні.

Головним об’єктивним чинником здорожчання пального в Україні є те, що після зупинки єдиного нафтопереробного підприємства в Україні майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту. Про це голова Антимонополького комітету Павло Кириленко сказав під час звіту в Верховній Раді, стало відомо з трансляції.

Є й інші фактори, що посилили зростання. Вони пов’язані з війною на Близькому Сході:

зростання попиту і скорочення пропозицій і запасів

зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів і прогноз подальшого зростання собівартості

здорожчання логістичних послуг

“Наразі логістика по доставці палива не може бути порівняна апрорі з логістикою і доставкою та виробництвом палива в країнах Євроосюзу”, – сказав Кириленко.

Обсяги придбання бензину А95 і дизелю зросли на 40-70 % і 60-140 % відповідно. При цьому європейські постачальники скорочували пропозиції з продажу, аби наповнити власні ринки.

Цю ситуацію, за словами голови АМКУ, не можна порівнювати з початком повномасштабної війни, коли були внутрішній ресурс та ресурс в європейських партнерів.

Кириленко додав, що з 2 березня Антимонопольний комітет України проводить перевірки на предмет можливих зловживань при ціноутворенні на пальне. До найбільших паливних мереж направили вимоги, аби уникнути безпідставного підняття цін. З кожним оператором провели зустрічі.

“9 березня розпочато розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкуретних узгоджених дій”, – сказав він.

Комітет не виключає, що, окрім наявності об’єктивних факторів росту цін на світлі нафтопродукти, були суб’єктивні чинники.

Контекст

Внаслідок обстрілів Тегераном низки нафтових об'єктів на Аравійському півострові, а також проблем з проходженням суден критично важливою Ормузькою протокою ціни на енергоносії зазнали найбільшого зростання за тривалий час. Зокрема газ на європейських та азійських ринках подорожчав одразу на 50%.

В Україні на початку березня газ здорожчав на 20 % – це найбільше зростання з минулорічного червня.

Минулого тижня уряд домовився з державною Укрнафтою, аби вона працювала з мінімальною націнкою на період кризи.