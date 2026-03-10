​"Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала": Шмигаль назвав пріоритети в підготовці до наступного опалювального сезону

Від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, про пріоритети Міненерго в підготовці до наступного опалювального сезону.

Про це він написав у Telegram.

"Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала. Тепер наше завдання — максимально підготуватися до наступної зими", - зазначив він.

Міністр також назвав ключові напрямки роботи:

Відновлення й захист енергообʼєктів . Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт. Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 млрд євро.

. Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт. Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 млрд євро. Окрема потреба - формування необхідних запасів для оперативних ремонтів . Також ведемо роботу щодо отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.

. Також ведемо роботу щодо отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС. Новий підхід до роботи з партнерами. Розвиваємо «енергетичний Рамштайн» і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки — збільшити до 3,5 ГВт.

Розвиваємо «енергетичний Рамштайн» і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки — збільшити до 3,5 ГВт. Також спільно з партнерами плануємо розвивати нафтогазові проєкти: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди.

"Цієї зими Україна виграла битву за світло. Не зупиняємося. Готуємо енергосистему до нових викликів", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, 6 березня уряд почав фінансувати виконання планів стійкості і виділяє перші 10 млрд грн з резервного фонду.