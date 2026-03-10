Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаЕкономікаДержава

​"Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала": Шмигаль назвав пріоритети в підготовці до наступного опалювального сезону

Від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики. 

​"Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала": Шмигаль назвав пріоритети в підготовці до наступного опалювального сезону
Денис Шмигаль
Фото: Міністерство оборони України

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, про пріоритети Міненерго в підготовці до наступного опалювального сезону.

Про це він написав у Telegram.

Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 5900 атак проти української енергетики. 

"Пошкодження суттєві, але енергосистема витримала. Тепер наше завдання — максимально підготуватися до наступної зими", - зазначив він. 

Міністр також назвав ключові напрямки роботи:

  • Відновлення й захист енергообʼєктів. Від початку опалювального сезону було пошкоджено 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт. Розгортаємо нову архітектуру енергетичної безпеки: захист критичних вузлів, стратегічні резерви, розподілена генерація, де маємо амбітну мету розбудови додаткових 1,5 ГВт. Плануємо залучити від партнерів на всі ці потреби у 2026 році 5 млрд євро.
  • Окрема потреба - формування необхідних запасів для оперативних ремонтів. Також ведемо роботу щодо отримання обладнання зі списаних європейських ТЕЦ і ТЕС.
  • Новий підхід до роботи з партнерами. Розвиваємо «енергетичний Рамштайн» і формуємо єдиний енергетичний портфель проєктів. Продовжуємо роботу над розширенням пропускних спроможностей електроенергії з ЄС. План на найближчі два роки — збільшити до 3,5 ГВт.
  • Також спільно з партнерами плануємо розвивати нафтогазові проєкти: розширення Вертикального газового коридору, використання українських газових сховищ та відновлення роботи нафтопроводу Одеса-Броди.

"Цієї зими Україна виграла битву за світло. Не зупиняємося. Готуємо енергосистему до нових викликів", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, 6 березня уряд почав фінансувати виконання планів стійкості і виділяє перші 10 млрд грн з резервного фонду.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies