У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укрзалізниці" передадуть 1592 вантажних вагони, конфісковані у російських компаній

Оціночна вартість рухомого складу становить близько 2,2 млрд гривень. 

"Укрзалізниці" передадуть 1592 вантажних вагони, конфісковані у російських компаній
Фото: Юлія Свириденко

Уряд вирішив передати в управління Фонд державного майна України 1592 конфісковані вантажні вагони, які раніше належали російським компаніям. Надалі їх планують передати у користування Укрзалізниця для виконання вантажних перевезень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, Україна конфіскувала вагони, що належали російським компаніям та використовувалися для перевезення комерційних вантажів.

"Уряд прийняв рішення про визначення Фонду держмайна органом управління цим майном з подальшою передачею їх у користування Укрзалізниці", – зазначила Свириденко.

Оціночна вартість рухомого складу становить близько 2,2 млрд гривень. Серед конфіскованих вагонів – напіввагони, газові цистерни та фітингові платформи. Усі вони перебувають у робочому стані й можуть використовуватися до завершення строку експлуатації для вантажних перевезень, зокрема і для потреб оборони.

Вагони належали підсанкційним резидентам РФ, зокрема компаніям ВЕБ-Лізинг, ВЕБ.РФ, Державна транспортна лізингова компанія та Норд.

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ці вагони використовувалися для перевезень територією України та країн ЄС. Після початку бойових дій вони залишилися в Україні та були арештовані.

Конфіскацію здійснили відповідно до рішення Рада національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", введеного в дію указом президента Володимир Зеленський.

Свириденко наголосила, що це рішення запускає механізм вилучення майна держави-агресора та його подальшого використання на користь України.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies