"Укрзалізниці" передадуть 1592 вантажних вагони, конфісковані у російських компаній

Уряд вирішив передати в управління Фонд державного майна України 1592 конфісковані вантажні вагони, які раніше належали російським компаніям. Надалі їх планують передати у користування Укрзалізниця для виконання вантажних перевезень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, Україна конфіскувала вагони, що належали російським компаніям та використовувалися для перевезення комерційних вантажів.

"Уряд прийняв рішення про визначення Фонду держмайна органом управління цим майном з подальшою передачею їх у користування Укрзалізниці", – зазначила Свириденко.

Оціночна вартість рухомого складу становить близько 2,2 млрд гривень. Серед конфіскованих вагонів – напіввагони, газові цистерни та фітингові платформи. Усі вони перебувають у робочому стані й можуть використовуватися до завершення строку експлуатації для вантажних перевезень, зокрема і для потреб оборони.

Вагони належали підсанкційним резидентам РФ, зокрема компаніям ВЕБ-Лізинг, ВЕБ.РФ, Державна транспортна лізингова компанія та Норд.

До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ці вагони використовувалися для перевезень територією України та країн ЄС. Після початку бойових дій вони залишилися в Україні та були арештовані.

Конфіскацію здійснили відповідно до рішення Рада національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", введеного в дію указом президента Володимир Зеленський.

Свириденко наголосила, що це рішення запускає механізм вилучення майна держави-агресора та його подальшого використання на користь України.