Свириденко: Уряд виділяє перші 10 млрд грн на плани стійкості регіонів

засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст

Уряд почав фінансувати виконання планів стійкості і виділяє перші 10 млрд грн з резервного фонду.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За підсумками першого засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст визначили та закріпили відповідальних за ключовими напрямками.

Захист об’єктів критичної інфраструктури куруватиме віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба і голова Державного агентства відновлення та розвитку Сергій Сухомлин.

Розвиток розподіленої генерації електричної і теплової енергії — міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Забезпечення безперебійного теплопостачання, водопостачання та водовідведення — міністр розвитку громад Олексій Кулеба та голови ОВА.

Створення умов для залучення бізнесу до здійснення заходів для виконання комплексних планів стійкості регіонів (зокрема, шляхом запровадження спрощених процедур і відповідних регуляторних рішень) — міністр економіки Олексій Соболев та голова НКРЕКП Юрій Власенко.

«Особливий пріоритет — прифронтові області та столиця. Окремо проговорили питання підготовки плану стійкості для Києва, очікуємо його подачі від міської влади до вівторка», - додала Свириденко.

Вона наголосила, що голови ОВА і міських рад несуть персональну відповідальність за виконання планів.