Свириденко: в Україні розпочали ямкові ремонти доріг у прифронтових регіонах

Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн з резервного фонду державного бюджету для прискорення ремонту.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела нараду щодо ремонту автомобільних доріг за участі віце-премʼєр-міністра з питань відновлення України Олексія Кулеби та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина.

Про це глава уряду повідомила у своєму телеграм-каналі.

За словами глави уряду, в Україні вже розпочали ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, зокрема в прифронтових регіонах.

"Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам. Ремонти будуть виконані до 1 червня", – наголошує глава уряду.

Для прискорення ремонту уряд виділить додаткові 3 млрд грн з резервного фонду державного бюджету. Кошти підуть на забезпечення ямкових ремонтів доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху, особливо у прифронтових регіонах.

Свириденко наголошує, що стан доріг – це ключове питання для ефективної логістики ЗСУ, евакуації поранених та забезпечення економіки й життя громад.