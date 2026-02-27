"Укренерго": у більшості регіонів України завтра застосовуватимуть графіки відключень світла

Завтра, 28 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додають у компанії.
Українців закликають споживати електроенергії ощадливо, коли вона з'являється за графіком.
- В "Укренерго" попереджають: шахраї розсилають фішингові листи від імені компанії з темами "Графік відключення електроенергії" або "Оновлений графік обмежень". Адресатам пропонують завантажити файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.