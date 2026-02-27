​Впав відсоток жирів в маслі
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Укренерго": у більшості регіонів України завтра застосовуватимуть графіки відключень світла

Ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Укренерго": у більшості регіонів України завтра застосовуватимуть графіки відключень світла
Фото: ДТЕК

Завтра, 28 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додають у компанії.

Українців закликають споживати електроенергії ощадливо, коли вона з'являється за графіком. 

  • В "Укренерго" попереджають: шахраї розсилають фішингові листи від імені компанії з темами "Графік відключення електроенергії" або "Оновлений графік обмежень". Адресатам пропонують завантажити файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.
﻿
