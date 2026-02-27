"Укренерго": у більшості регіонів України завтра застосовуватимуть графіки відключень світла

Ситуація в енергосистемі може змінитись.

Завтра, 28 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додають у компанії.

Українців закликають споживати електроенергії ощадливо, коли вона з'являється за графіком.