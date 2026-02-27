Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Свириденко: жодної бюджетної катастрофи у квітні з виплатами зарплат не буде

Уряд розраховує на кошти МВФ.

Сьогодні, 27 лютого, прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила, що жодної бюджетної катастрофи у квітні з виплатами зарплат не буде. 

«Це не велика таємниця, що наші видатки покриваються за рахунок двох джерел: за рахунок власних надходжень і за рахунок допомоги партнерів, яка надходить у вигляді Ukraine Facility, макрофінансової допомоги і інших двосторонніх угод і домовленостей з країнами-партнерами. Сьогодні ми вже знаємо новину, що рада директорів МВФ затвердила Україні нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 мільярдів», – сказала Свириденко. 

Вона зазначила, що уряд найближчими днями очікує перший транш обсягом близько півтора мільярда. Ці кошти спрямують на бюджетну підтримку, на перекриття дефіциту бюджету і на підтримку макрофінансової стабільності.

“Програма, яку підтримує МВФ, є частиною широкої фінансової рамки. Я хочу тут сказати на загал, що без програми МВФ фінансування 90 мільярдів [євро] не буде. Тому ніякої катастрофи в квітні ми не очікуємо, але нам, звичайно, як державі треба виконати свою домашню роботу. Програма МВФ, ще раз хочу сказати, що вона у нас затверджена. Наступний крок — це рішення по 90 мільярдах [кредит від ЄС] і перше фінансування, перший транш у квітні місяці в рамках 90 мільярдів мають бути».

