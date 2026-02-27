Нічна повітряна атака, 230 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, напруга між Пакистаном і Афганістаном.

У ніч на 27 лютого російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Під обстрілом була цивільна, портова та промислова інфраструктура. Поранені двоє людей, серед них - трирічна дитина. Зайнялися контейнери із продовольством, є ушкодження приміщень і техніки, повідомили віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник ОВА Олег Кіпер.

Постраждали 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Зафіксовано пошкодження портових резервуарів та будівельного крану, фасаду і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка.

"Вночі ворог вчергове обстріляв портову та припортову інфраструктуру на Одещині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств", – розповів Кулеба, додавши, що на окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє.

На Гуляйпільському напрямку противник 35 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1280 російських солдатів, 2 танки ворога, 6 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Сьогодні, 27 лютого, російська армія атакувала Суми. Ворог поцілив у будинок, а потім завдав повторного удару.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров. За даними ДСНС, ворог вдарив по готелю.

"Сьогодні рано вранці росіяни ударним БпЛА поцілили у будівлю в центрі Сум. Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники", – розповів Григоров.

Рятувальники евакуювали 50 людей, постраждалих немає.

Уночі 27 лютого, починаючи з 18:00, армія Росії била по Україні 187 ударними БпЛА і дронами інших типів. Атаку провела з окупованого Криму і російських напрямків Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 8:30 ППО знешкодила 165 дронів типу Shahed, Гербера, Італмас і інших типів на півночі, півдні і сході.

У МВФ затвердили для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Найближчим часом до України надійде перший транш — близько 1,5 млрд доларів. Його спрямують на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Як заявила Свириденко, програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.

Афганістан розпочав обстріли позицій військових Пакистану уздовж спільного кордону двох держав, оголосивши про "масштабну операцію".

Як пише BBC, Талібан стверджує, що його дії є відповіддю на обстріли з боку Пакистану, які відбувалися упродовж тижня і призвели до вбивства 18 людей. Натомість в Ісламабаді називають напад з боку сусіда "неспровокованою агресією".

Обидві сторони конфлікту поквапилися заявити про те, що завдали ворогу "важких втрат".

Країни, які мають понад 2 тисячі кілометрів спільного кордону, минулоріч у жовтні домовилися про мирну угоду, яка виявилася дуже крихкою: бойові дії періодично спалахували знову, а нинішня ескалація стала найбільшою.

