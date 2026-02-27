Російські війська вчора втратили майже 1300 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1280 російських солдатів, 2 танки ворога, 6 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб
- танків – 11 706 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 631 (+17) од.
- РСЗВ – 1 659 (+0) од.
- засоби ППО – 1 305 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+37) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.