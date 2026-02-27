144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Російські війська вчора втратили майже 1300 солдатів

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 265 130 осіб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1280 російських солдатів, 2 танки ворога, 6 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб 
  • танків – 11 706 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 631 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 659 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
  • крилаті ракети  – 4 384 (+37) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Дані уточнюються.

﻿
