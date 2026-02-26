СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Керівник кримінальної поліції розповів подробиці про виконавицю теракту у Львові

Замовник час від часу перераховував завербованій невеликі суми грошей, і врешті жінка зважилась на теракт.

Керівник кримінальної поліції розповів подробиці про виконавицю теракту у Львові
Андрій Нєбитов
Фото: Нацполіція

33-річна жителька Рівненської області, яка вчинила теракт у Львові, останні роки їздила на заробітки за кордон і часто змінювала місце роботи в Україні. 

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Національної поліції, керівник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

«Я поцікавився біографією мешканки Рівненщини, що вчинила підриви – що це за особистість. Багато років вона їздила на заробітки до Польщі, останнім часом десь влаштовувалась, через два-три дні звільнялась, не знаходила собі місця. Шукала всі можливі способи заробітку», - розповів він.

Зрештою до жінки в Телеграм звернувся хлопець із пропозицією підробітку з оплатою проживання. Про справжню мету теракту їй не розповіли і послалися на бажання помститися боржнику.

«Ці “хлопці з Телеграму” прямо не кажуть, що вони з Росії і готують диверсії – розповідають вони завжди красиво. От, мовляв, є боржник, хочу йому помститися. І, що важливо – завжди цікавляться життям потенційного виконавця», - повідомив Нєбитов. 

Спочатку російський куратор запропонував жінці підпалити автівку, але вона відмовилась – вирішила, це для неї занадто складно. Тоді куратор почав готувати її до вчинення теракту. Здійснював контроль над її діяльністю, давав вказівки і контролював її емоційний стан.

«Мабуть, коли кажу про підготовку до теракту, людям може здатися – йдеться про якісь секретні курси з елементами підготовки спецназу. Нічого такого – звичайна психологія, людину програмують. Вибухівку виготовити – не проблема, всі СВП (саморобний вибуховий пристрій – Ред.) виготовляються з побутових речовин, ото хіба що селітри докупити, ацетону», - пояснив керівник кримінальної поліції.

Замовник діяв, за словами заступника голови НПУ, цілком стандартно – час від часу перераховував завербованій невеликі суми грошей, і жінка зважилась на теракт. 

«А дівчина з Харкова заманила патруль. В Харкові вже проводився обшук, дівчині повідомлено про підозру, але слідство веде СБУ, а ми були залучені до моменту затримання, тож не буду про це говорити», - розповів Нєбитов.

За його словами, сучасні засоби комунікації, насамперед Телеграм, дають росіянам можливість знаходити виконавців в Україні серед людей у скрутних обставинах. Чим гірша соціально-економічна ситуація, тим людина вразливіша. Є й інші фактори – переїзд, втрата житла, бізнесу, роботи, рідних. 

«Люди, зокрема, під тиском таких обставин і стають виконавцями російських терактів. Ця жінка закуповувала елементи ураження (гайки), виготовляла суміш, робила закладки – вона цілком усвідомлювала, що чинила. Вона обрала шлях, за який доведеться відповідати», - підкреслив поліцейський.

Щодо обставин терактів у Дніпрі та Миколаєві, які сталися наступної доби після події у Львові, Андрій Нєбитов розповів, що на місцях працюють вибухотехніки, правоохоронці детально розбираються у кожному випадку. 

«З урахуванням близькості Миколаєва до лінії бойового зіткнення розглядаємо різні сценарії, діємо у тісній координації з СБУ. Наразі проводяться слідчі дії, ретельна перевірка. У Дніпрі також відпрацьовуються всі деталі», - повідомив він.

  • У ніч на 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи.  Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
﻿
