Керівник кримінальної поліції розповів подробиці про виконавицю теракту у Львові

Замовник час від часу перераховував завербованій невеликі суми грошей, і врешті жінка зважилась на теракт.

33-річна жителька Рівненської області, яка вчинила теракт у Львові, останні роки їздила на заробітки за кордон і часто змінювала місце роботи в Україні.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Національної поліції, керівник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

«Я поцікавився біографією мешканки Рівненщини, що вчинила підриви – що це за особистість. Багато років вона їздила на заробітки до Польщі, останнім часом десь влаштовувалась, через два-три дні звільнялась, не знаходила собі місця. Шукала всі можливі способи заробітку», - розповів він.

Зрештою до жінки в Телеграм звернувся хлопець із пропозицією підробітку з оплатою проживання. Про справжню мету теракту їй не розповіли і послалися на бажання помститися боржнику.

«Ці “хлопці з Телеграму” прямо не кажуть, що вони з Росії і готують диверсії – розповідають вони завжди красиво. От, мовляв, є боржник, хочу йому помститися. І, що важливо – завжди цікавляться життям потенційного виконавця», - повідомив Нєбитов.

Спочатку російський куратор запропонував жінці підпалити автівку, але вона відмовилась – вирішила, це для неї занадто складно. Тоді куратор почав готувати її до вчинення теракту. Здійснював контроль над її діяльністю, давав вказівки і контролював її емоційний стан.

«Мабуть, коли кажу про підготовку до теракту, людям може здатися – йдеться про якісь секретні курси з елементами підготовки спецназу. Нічого такого – звичайна психологія, людину програмують. Вибухівку виготовити – не проблема, всі СВП (саморобний вибуховий пристрій – Ред.) виготовляються з побутових речовин, ото хіба що селітри докупити, ацетону», - пояснив керівник кримінальної поліції.

Замовник діяв, за словами заступника голови НПУ, цілком стандартно – час від часу перераховував завербованій невеликі суми грошей, і жінка зважилась на теракт.

«А дівчина з Харкова заманила патруль. В Харкові вже проводився обшук, дівчині повідомлено про підозру, але слідство веде СБУ, а ми були залучені до моменту затримання, тож не буду про це говорити», - розповів Нєбитов.

За його словами, сучасні засоби комунікації, насамперед Телеграм, дають росіянам можливість знаходити виконавців в Україні серед людей у скрутних обставинах. Чим гірша соціально-економічна ситуація, тим людина вразливіша. Є й інші фактори – переїзд, втрата житла, бізнесу, роботи, рідних.

«Люди, зокрема, під тиском таких обставин і стають виконавцями російських терактів. Ця жінка закуповувала елементи ураження (гайки), виготовляла суміш, робила закладки – вона цілком усвідомлювала, що чинила. Вона обрала шлях, за який доведеться відповідати», - підкреслив поліцейський.

Щодо обставин терактів у Дніпрі та Миколаєві, які сталися наступної доби після події у Львові, Андрій Нєбитов розповів, що на місцях працюють вибухотехніки, правоохоронці детально розбираються у кожному випадку.

«З урахуванням близькості Миколаєва до лінії бойового зіткнення розглядаємо різні сценарії, діємо у тісній координації з СБУ. Наразі проводяться слідчі дії, ретельна перевірка. У Дніпрі також відпрацьовуються всі деталі», - повідомив він.