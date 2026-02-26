Головне за четвер, 26 лютого: понад 200 боєзіткнень, переговори в Женеві, проєкт LB.ua "30 років гривні"

Бойові дії на Донеччині, 206 бойових зіткнень, ворожі обстріли, максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників. Яким запам’ятається 1464-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 лютого відбулося 206 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 41 атаку.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 32 атаки окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 лютого – в новині.

У Національному банку України відбувся публічний діалог в межах спільного комунікаційного проєкту з LB.ua "30 років гривні". Захід присвячений ролі національної валюти як важливого чинника суверенітету та стійкості України.

Участь взяли голова НБУ Андрій Пишний і третій президент України Віктор Ющенко. До події можна було долучитися онлайн.

Комунікаційна кампанія “Гривня. Більше ніж гроші”*, присвячена 30-річчю грошової реформи та 35-річчю Національного банку, які відзначатимуться в 2026 році. Проєкт “30 років гривні” охопить широкий спектр питань: від історії гривні та її значення як невід’ємної складової української державності до практичних аспектів грошової політики та збереження довіри до національної валюти.

Подробиці – в новині.

Голова НБУ Андрій Пишний зокрема відзначив, що практичні виклики української економіки за період повномасштабної війни майже не змінилися. За чотири роки найбільшою зміною є набуття досвіду.

Передумовою ефективної реалізації будь-якого мандату є операційна стійкість і здатність забезпечувати реалізацію цієї функції. За словами Пишного, на початку каденції на посаді голови НБУ, з жовтня 2022, він намагався побудувати таку систему протоколів і взаємодії, щоб функціонувати за будь-яких умов.

10 жовтня 2022 Росія почала атаку на енергетичну інфраструктуру. Пишний і правління НБУ того дня вийшли з бомбосховища з ідеєю павербенкінгу – побудови загальної мережі банківських відділень таким чином, щоб вона функціонувала за будь-який умов. В блекаут, за відсутності опалення і проблемах зі зв’язком.

Докладніше – в новині.

Верховна Рада встановила максимальний рівень виплат сім’ям загиблих і зниклих безвісти захисників у розмірі 15 млн грн, повідомило Міністерство оборони.

"Сім’ї загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців потребують справедливої соціальної підтримки. Водночас це питання є доволі чутливим. Родини загиблих не повинні отримати менше, ніж сім’ї військових, які вважались зниклими безвісти. Саме тому на державному рівні встановлено єдину граничну суму виплат, як для родин зниклих безвісти, так і загиблих захисників України", - йдеться в повідомленні.

Наразі родини загиблих воїнів отримують меншу суму ніж родини тих, хто зник безвісти, а потім був визнаний загиблим.

Більше інформації – в новині.

В Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за інформацією російської сторони, можуть належати українським захисникам, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України здійснять всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Потреби України на відновлення енергетичного сектору, за останньою оцінкою Світового банку, складають 90,6 млрд доларів, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі Володимира Зеленського з міжнародним бізнесом.

Міністр наголосив, що покрити такий обсяг витрат лише коштом державних інвестицій неможливо. Тому уряд пропонує бізнесу механізми державно-приватного партнерства. Шмигаль окреслив п’ять ключових напрямків, які є найбільш перспективними для інвесторів та критично важливими для енергосистеми до початку наступного опалювального сезону.

Докладніше – в новині.

У Женеві Україна завершила ще один раунд переговорів, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

Умєров додав, що за разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони (Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером) провели спільну розмову з Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!