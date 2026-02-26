СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли Сумщини постраждав неповнолітній

Він отримав травму через уламок російського безпілотника. 

Через російські обстріли Сумщини постраждав неповнолітній
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Внаслідок ворожих атак 26 лютого на Сумщині постраждав підліток.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, в одному зі старостинських округів Сумської громади 14-річний хлопець отримав травму через уламок російського безпілотника. 

«Медики обстежили його та надали необхідну допомогу. Наразі життю підлітка нічого не загрожує. Протягом дня ворог застосовує ударні БпЛА різних типів по громадах області. Частину безпілотників знищують Сили оборони України, однак, на жаль, є і влучання», - розповів Григоров.

Очільник області наголосив, що під час загрози ворожих безпілотників перебувати на відкритому просторі небезпечно і варто йти в укриття.

  • Того ж дня росіяни атакували область ударними дронами. На щастя, обійшлося без потерпілих.
﻿
