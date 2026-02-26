Через російські обстріли Сумщини постраждав неповнолітній

Внаслідок ворожих атак 26 лютого на Сумщині постраждав підліток.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, в одному зі старостинських округів Сумської громади 14-річний хлопець отримав травму через уламок російського безпілотника.

«Медики обстежили його та надали необхідну допомогу. Наразі життю підлітка нічого не загрожує. Протягом дня ворог застосовує ударні БпЛА різних типів по громадах області. Частину безпілотників знищують Сили оборони України, однак, на жаль, є і влучання», - розповів Григоров.

Очільник області наголосив, що під час загрози ворожих безпілотників перебувати на відкритому просторі небезпечно і варто йти в укриття.