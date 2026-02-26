Голова САП: доступ до реєстру судових рішень дозволяє покроково відстежувати слідство у справі «Міндічгейту»

Він зазначив, що моніторинг Єдиного реєстру судових рішень за номером конкретного кримінального провадження створює реальну загрозу для розслідувань.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко повідомив, що доступ до реєстру судових рішень дозволяє покроково відстежувати слідство у справі «Міндічгейту».

Про це він заявив на засіданні парламентського Комітету з питань антикорупційної політики, коментуючи ситуацію довкола провадження, відомого як «Міндічгейт».

За словами Клименка, коли в пошуку реєстру вводиться номер кримінального провадження, система відображає всі ухвали, винесені судом у межах цієї справи.

«Це дає можливість відстежувати кожен крок слідства. Куди ми рухаємося, який наш наступний крок буде, куди ми направимо запит на міжнародну правову допомогу — і тим самим протидіяти нам покроково», — пояснив він.

Голова САП наголосив, що небезпека полягає не лише у перегляді ухвал про слідчі дії, а й у доступі до інформації про тимчасові доступи та міжнародні доручення. За його словами, це дозволяє фігурантам заздалегідь дізнаватися про заплановані процесуальні кроки та готуватися до них.

«Фактично це системна протидія самому розслідуванню, якщо ти маєш доступ до цього реєстру», — заявив він.

Клименко звернув увагу на те, що пошук здійснювався саме за номером кримінального провадження, зауваживши, що, можливо, окремі працівники хотіли «допомогти слідству», хоча насправді не входили до групи розслідування.

Він також навів приклад із практики, коли адвокати створювали програмне забезпечення для автоматичного моніторингу реєстру судових рішень у ключових судах — зокрема судах Києва та Вищого антикорупційного суду — за ключовими словами, адресами чи кодами підприємств. Такий моніторинг, за його словами, дозволяв завчасно отримувати інформацію про можливі обшуки чи арешти.

«Реєстр настільки відкритий, що тисячі людей можуть його моніторити. Через нього витікає дуже багато інформації», — підкреслив керівник САП.

Окремо він прокоментував ситуацію з відстеженням службових автомобілів НАБУ. За словами Клименка, законні підстави для такого моніторингу теоретично можуть існувати в межах інших проваджень. Водночас він наголосив, що не може бути жодного виправдання передачі інформації про переміщення автомобілів «в офіс злочинної організації».

Клименко нагадав, що про відстеження транспорту антикорупційного бюро стало відомо після вилучення відповідних даних під час обшуків у межах розслідування.

Голова САП наголосив, що проблема доступу до реєстру судових рішень потребує законодавчого врегулювання, оскільки в нинішньому вигляді система створює ризики для конфіденційності слідчих дій і ефективності антикорупційних розслідувань.