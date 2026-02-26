144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоПодії

Голова САП: доступ до реєстру судових рішень дозволяє покроково відстежувати слідство у справі «Міндічгейту»

Він зазначив, що моніторинг Єдиного реєстру судових рішень за номером конкретного кримінального провадження створює реальну загрозу для розслідувань.

Голова САП: доступ до реєстру судових рішень дозволяє покроково відстежувати слідство у справі «Міндічгейту»
засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики
Фото: Анна Стешенко

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко повідомив, що доступ до реєстру судових рішень дозволяє покроково відстежувати слідство у справі «Міндічгейту»

Про це він заявив на засіданні парламентського Комітету з питань антикорупційної політики, коментуючи ситуацію довкола провадження, відомого як «Міндічгейт».

За словами Клименка, коли в пошуку реєстру вводиться номер кримінального провадження, система відображає всі ухвали, винесені судом у межах цієї справи.

«Це дає можливість відстежувати кожен крок слідства. Куди ми рухаємося, який наш наступний крок буде, куди ми направимо запит на міжнародну правову допомогу — і тим самим протидіяти нам покроково», — пояснив він.

Голова САП наголосив, що небезпека полягає не лише у перегляді ухвал про слідчі дії, а й у доступі до інформації про тимчасові доступи та міжнародні доручення. За його словами, це дозволяє фігурантам заздалегідь дізнаватися про заплановані процесуальні кроки та готуватися до них.

«Фактично це системна протидія самому розслідуванню, якщо ти маєш доступ до цього реєстру», — заявив він.

Клименко звернув увагу на те, що пошук здійснювався саме за номером кримінального провадження, зауваживши, що, можливо, окремі працівники хотіли «допомогти слідству», хоча насправді не входили до групи розслідування.

Він також навів приклад із практики, коли адвокати створювали програмне забезпечення для автоматичного моніторингу реєстру судових рішень у ключових судах — зокрема судах Києва та Вищого антикорупційного суду — за ключовими словами, адресами чи кодами підприємств. Такий моніторинг, за його словами, дозволяв завчасно отримувати інформацію про можливі обшуки чи арешти.

«Реєстр настільки відкритий, що тисячі людей можуть його моніторити. Через нього витікає дуже багато інформації», — підкреслив керівник САП.

Окремо він прокоментував ситуацію з відстеженням службових автомобілів НАБУ. За словами Клименка, законні підстави для такого моніторингу теоретично можуть існувати в межах інших проваджень. Водночас він наголосив, що не може бути жодного виправдання передачі інформації про переміщення автомобілів «в офіс злочинної організації».

Клименко нагадав, що про відстеження транспорту антикорупційного бюро стало відомо після вилучення відповідних даних під час обшуків у межах розслідування.

Голова САП наголосив, що проблема доступу до реєстру судових рішень потребує законодавчого врегулювання, оскільки в нинішньому вигляді система створює ризики для конфіденційності слідчих дій і ефективності антикорупційних розслідувань.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies