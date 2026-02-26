Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Члена ВККС України судитимуть у справі про зловживання на пів мільйона гривень

Він нібито безпідставно отримував доплату за диплом доктора філософії, який не надавав права на такі виплати.

Фото: dejure.foundation

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у зловживаннях, що завдали державному бюджету понад пів мільйона гривень збитків.

Про це йдеться у пресрелізі прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що під час переведення до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для отримання доплати до зарплати за науковий ступінь суддя подав диплом доктора філософії в галузі права.

На основі цього документа йому встановили доплату за науковий ступінь у розмірі 15% посадового окладу судді, що призвело до збільшення розміру довічного грошового утримання судді, яке йому виплачується після виходу у відставку. 

Проте з’ясувалося, що вищезазначений диплом не давав права на отримання такої доплати.

“Як наслідок, з 21.04.2015 по 01.04.2025 особа, будучи суддею та суддею у відставці, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами, передбаченими на виплату суддівської винагороди та довічного грошового утримання судді у відставці, на загальну суму 576 тис. грн”, – зазначили у прокуратурі. 

Члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інкриміновано ч. 4 ст. 191 КК України.

