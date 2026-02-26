Члена ВККС України судитимуть у справі про зловживання на пів мільйона гривень

Він нібито безпідставно отримував доплату за диплом доктора філософії, який не надавав права на такі виплати.

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у зловживаннях, що завдали державному бюджету понад пів мільйона гривень збитків.

Про це йдеться у пресрелізі прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що під час переведення до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для отримання доплати до зарплати за науковий ступінь суддя подав диплом доктора філософії в галузі права.

На основі цього документа йому встановили доплату за науковий ступінь у розмірі 15% посадового окладу судді, що призвело до збільшення розміру довічного грошового утримання судді, яке йому виплачується після виходу у відставку.

Проте з’ясувалося, що вищезазначений диплом не давав права на отримання такої доплати.

“Як наслідок, з 21.04.2015 по 01.04.2025 особа, будучи суддею та суддею у відставці, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами, передбаченими на виплату суддівської винагороди та довічного грошового утримання судді у відставці, на загальну суму 576 тис. грн”, – зазначили у прокуратурі.

Члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інкриміновано ч. 4 ст. 191 КК України.