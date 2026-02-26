Мешканку Тернопільської області засудили до семи років і шести місяців позбавлення волі за те, що вона заради соцвиплат виколола око дитині. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Її визнали винною за ч.2 статті 121 КК України. Суд визнав, що вона вчинила злочин із особливою жорстокістю, що призвів до втрати дитиною органу зору та стійкої втрати працездатності.

Зараз хлопчик перебуває під опікою іншої родини.

"Трагедія сталася в одній із лікарень області у листопаді 2019 року. Перебуваючи з малюком у медзакладі, матір переконувала лікарів, що у сина нібито інфекційне захворювання. Однак медики діагноз не підтвердили. Замість того, щоб зрадіти одужанню дитини, жінка влаштовувала скандал та наполягала на наявності хвороби. Вона не працювала і жила за рахунок соціальних виплат, тож розраховувала на їх отримання через «недугу» сина. Дочекавшись моменту, коли поруч нікого не було, жінка медичною голкою навмисно пошкодила дитині очне яблуко. Через тяжку травму хлопчик осліп на одне око", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд задовольнив цивільні позови про відшкодування витрат на лікування дитини і стягнув з жінки 600 тисяч грн на користь хлопчика.

Захист засудженої оскаржував вирок у касаційному порядку, однак Верховний Суд залишив скаргу без задоволення.