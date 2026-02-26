Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Під час нічого обстрілу Росією України в Румунію залетів безпілотник

Дрон увійшов у повітряний простір Румунії в районі міста Сфинту-Георге та незабаром залишив територію країни поблизу міста Суліна.

F16 в Борчі, Румунія
Фото: EPA/UPG

У ніч на 26 лютого під час обстілу Росією України у Румунію залетів безпілотник. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Румунії.

Там зазначили, що у середу, 25 лютого, Російська Федерація завдала нових авіаударів по українських портах на Дунаї. Радари MoND зафіксували наявність безпілотника в районі, що прилягає до національного повітряного простору. Через це превентивно активували системи протиповітряної оборони, і близько 17:50 два літаки F-16, що перебували на авіабазі Фетешти, піднялися у повітря відповідно до процедур патрулювання повітряного простору.

О 18:07 населення на півночі повіту Тулча повідомили про тривогу.

Безпілотний літальний апарат ненадовго увійшов у національний повітряний простір у районі Сфинту-Георге та вийшов з нього на північ від Суліни, пролітаючи лише над територіальними водами.

Заходи тривоги припинили близько 18:45. Жодних уламків літальних апаратів у цьому районі не виявили. 

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади Російської Федерації на цивільну інфраструктуру України. Ці дії є серйозним порушенням міжнародного права та загрозою регіональній безпеці", – зазначили у міністерстві. 

﻿
