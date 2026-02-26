На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ створила спеціалізовані центри в усіх регіонах, щоб ефективніше відбивати кібератаки на критичну інфраструктуру

Їхнє завдання – завчасно виявляти вразливості місцевих об’єктів критичної інфраструктури, попереджати та нейтралізувати кібератаки на ці об’єкти.

СБУ створила спеціалізовані центри в усіх регіонах, щоб ефективніше відбивати кібератаки на критичну інфраструктуру
керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов
Фото: СБУ

Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов під час виступу на Kyiv International Cyber Resilience Forum повідомив, що Служба безпеки створила регіональні центри забезпечення кібербезпеки в усіх областях України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.  

«Ми робимо акцент на проактивних заходах. Зокрема, на превентивному виявленні вразливостей у системах захисту критичної інфраструктури. Для цього ми розбудували мережу регіональних центрів забезпечення кібербезпеки, що присутні у кожній області. Наші команди знаходяться безпосередньо поруч з важливими об’єктами й готові швидко виявити та нейтралізувати будь-яку кіберзагрозу», – зазначив Карастельов. 

Він зазначив, що зміцнення цифрових можливостей СБУ є одним з пріоритетів. 

«Технологічна розбудова СБУ та подальше посилення цифрових спроможностей Служби сьогодні визначено очільником СБУ Євгенієм Хмарою як сучасний надпріоритет. Щоб перемагати потужного ворога, нам потрібно бути на голову вище», – зауважив Карастельов. 

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення фахівці ДКІБ нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак та критичних кіберінцидентів. Більшість ворожих втручань була направлена на ресурси центральних органів влади, стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей тощо. 

Карастельов також розповів про одну з найуспішніших кібероборонних операцій СБУ за останній час. Кіберфахівці Служби ретельно вивчили вірус Pterodo, який використовується ворогом, на підставі чого розробили спеціальне програмне забезпечення, яке не дозволяє отримувати російським хакерам дані з пристроїв, заражених зазначеним вірусом.

Таким чином ворог протягом як мінімум тривалого часу не зможе отримати необхідної йому інформації. Йдеться, зокрема, і про чутливу інформацію, яка знаходиться в електронних системах критично важливих обʼєктів Сил оборони України. 

«За нашими підрахунками, цим вірусом-шпигуном в Україні за останні роки заражено приблизно 18 000 пристроїв. Ми довго думали, як протидіяти цьому вірусу. Кілька місяців його вивчали і нарешті знайшли вразливість. Розробили програмне забезпечення, яке дозволяє не чистити кожен заражений пристрій, а зашифровувати викрадену інформацію на етапі її транзиту до зловмисників. Це одна з успішних кібероперацій СБУ, про які нещодавно т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара доповідав президенту України», – наголосив Карастельов.

 

Як підкреслив очільник Департаменту кібербезпеки, для посилення кіберстійкості України СБУ в постійному режимі співпрацює з іншими державними органами, операторами об’єктів критичної інфраструктури та експертною спільнотою. Крім цього, Служба безпеки України на постійній основі обмінюється здобутим досвідом із міжнародними партнерами. 

«Кіберстійкість і кіберзахист формуються через взаємодію. Їх не будують у межах однієї країни, вони створюються об’єднаними зусиллями. Досвід України, який ґрунтується на реальних умовах війни, має прикладну цінність і вже сьогодні використовується нашими партнерами. Готовність до спільних дій, довіра між союзниками та обмін практиками – це запорука спільної безпеки у майбутньому. Адже кіберпростір залишатиметься полем протиборства і у мирний час», – повідомив Карастельов.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies