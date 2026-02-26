СБУ створила спеціалізовані центри в усіх регіонах, щоб ефективніше відбивати кібератаки на критичну інфраструктуру

Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов під час виступу на Kyiv International Cyber Resilience Forum повідомив, що Служба безпеки створила регіональні центри забезпечення кібербезпеки в усіх областях України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Ми робимо акцент на проактивних заходах. Зокрема, на превентивному виявленні вразливостей у системах захисту критичної інфраструктури. Для цього ми розбудували мережу регіональних центрів забезпечення кібербезпеки, що присутні у кожній області. Наші команди знаходяться безпосередньо поруч з важливими об’єктами й готові швидко виявити та нейтралізувати будь-яку кіберзагрозу», – зазначив Карастельов.

Він зазначив, що зміцнення цифрових можливостей СБУ є одним з пріоритетів.

«Технологічна розбудова СБУ та подальше посилення цифрових спроможностей Служби сьогодні визначено очільником СБУ Євгенієм Хмарою як сучасний надпріоритет. Щоб перемагати потужного ворога, нам потрібно бути на голову вище», – зауважив Карастельов.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення фахівці ДКІБ нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак та критичних кіберінцидентів. Більшість ворожих втручань була направлена на ресурси центральних органів влади, стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей тощо.

Карастельов також розповів про одну з найуспішніших кібероборонних операцій СБУ за останній час. Кіберфахівці Служби ретельно вивчили вірус Pterodo, який використовується ворогом, на підставі чого розробили спеціальне програмне забезпечення, яке не дозволяє отримувати російським хакерам дані з пристроїв, заражених зазначеним вірусом.

Таким чином ворог протягом як мінімум тривалого часу не зможе отримати необхідної йому інформації. Йдеться, зокрема, і про чутливу інформацію, яка знаходиться в електронних системах критично важливих обʼєктів Сил оборони України.

«За нашими підрахунками, цим вірусом-шпигуном в Україні за останні роки заражено приблизно 18 000 пристроїв. Ми довго думали, як протидіяти цьому вірусу. Кілька місяців його вивчали і нарешті знайшли вразливість. Розробили програмне забезпечення, яке дозволяє не чистити кожен заражений пристрій, а зашифровувати викрадену інформацію на етапі її транзиту до зловмисників. Це одна з успішних кібероперацій СБУ, про які нещодавно т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара доповідав президенту України», – наголосив Карастельов.

Як підкреслив очільник Департаменту кібербезпеки, для посилення кіберстійкості України СБУ в постійному режимі співпрацює з іншими державними органами, операторами об’єктів критичної інфраструктури та експертною спільнотою. Крім цього, Служба безпеки України на постійній основі обмінюється здобутим досвідом із міжнародними партнерами.

«Кіберстійкість і кіберзахист формуються через взаємодію. Їх не будують у межах однієї країни, вони створюються об’єднаними зусиллями. Досвід України, який ґрунтується на реальних умовах війни, має прикладну цінність і вже сьогодні використовується нашими партнерами. Готовність до спільних дій, довіра між союзниками та обмін практиками – це запорука спільної безпеки у майбутньому. Адже кіберпростір залишатиметься полем протиборства і у мирний час», – повідомив Карастельов.