Директор НАБУ: ухвали у справі «Міндічгейт» у реєстрі шукали співробітники СБУ, ДБР, ОГП, АРМА та Нацполіції

Директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики повідомив, що співробітники СБУ та інших органів здійснювали пошук у Єдиному реєстрі судових рішень за номером кримінального провадження та прізвищами фігурантів справи, відомої як «Міндічгейт». За його словами, йдеться про провадження №52025472, умовна назва — операція «Мідас».

Кривонос заявив, що після 10 листопада 2025 року — з початком відкритої фази операції — у реєстрі фіксувалися пошуки ухвал за номером кримінального провадження, а також за прізвищами окремих підозрюваних і навіть адресами об’єктів.

«За номером кримінального провадження, а також за іншими даними — прізвищами фігурантів чи адресами — здійснювався пошук ухвал, які могли бути в межах цього кримінального провадження», — повідомив він.

За словами директора НАБУ, серед осіб, які здійснювали пошук, — оперуповноважені СБУ, співробітники регіональних управлінь, представники центрального апарату ДБР, Офісу генерального прокурора, АРМА, Нацполіції та інших органів. Частина пошуків здійснювалася саме за номером кримінального провадження, інша — за контекстним пошуком, зокрема за прізвищем колишнього віцепрем’єра (Олексія Чернишова, — ред.), який є підозрюваним у справі.

Кривонос наголосив, що наразі триває досудове розслідування і встановлюється, чи мали ці дії законні підстави. Водночас він прямо поставив під сумнів правомірність такого інтересу.

«Я одразу можу сказати: які законні підстави переглядати за пошуком за номером кримінального провадження реєстр судових рішень щодо рішень, які виносяться у нашій справі? Жодних підстав немає», — заявив він.

Окремо директор НАБУ повідомив, що у межах тимчасового доступу до системи відеоспостереження «Безпечне місто» слідство встановило випадки перегляду руху службових автомобілів НАБУ у 2025 році працівниками СБУ, ДБР, Бюро економічної безпеки та Нацполіції. За його словами, перевіряється, чи відбувалося це в межах закону, чи йдеться про спробу відстеження оперативної діяльності бюро.

Голова Комітету Анастасія Радіна уточнила у Кривоноса, чи вважає він, що перегляд ухвал, зокрема рішень Вищого антикорупційного суду щодо слідчих дій, міг здійснюватися позапроцесуально з метою отримання інформації про діяльність НАБУ.

У відповідь Кривонос зазначив, що не висуває гіпотез без доказів, однак не бачить логічного пояснення, чому широке коло осіб, які не є стороною у цьому кримінальному провадженні, шукали інформацію саме за його номером.

За його словами, після вручення підозр номер провадження вже не був таємницею, однак це не пояснює інтерес до пошуку нових ухвал у реєстрі.

Кривонос наголосив, що проблема полягає у доступі до повного реєстру судових рішень, який дозволяє відстежувати появу нових ухвал.

«Це ненормальна історія, в якій всі особи, які мають повний доступ, можуть переглядати наявність чи відсутність відповідних рішень у Єдиному реєстрі судових рішень. Цю прогалину потрібно врегулювати на законодавчому рівні», — заявив директор НАБУ.

Він додав, що бюро вже неодноразово порушувало питання зміни законодавства для запобігання можливому зловживанню доступом до реєстру.