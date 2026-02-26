Рубіо про подальшу позицію США щодо війни: “ми не продаємо зброї Росії та не накладаємо санкції на Україну”

"Ця війна буде врегульована шляхом переговорів, і зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором переговорів".

Державний секретар США Марко Рубіо на питання журналістів, чи адміністрація Дональда Трампа змінить тактику і посилить тиск на Москву, згадав про додаткові минулорічні санкції проти їхньої нафтової компанії “Роснефть”.

“Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і ми не накладаємо санкцій на Україну”, – сказав він.

За словами Рубіо, Трамп цінує той факт, що він єдиний світовий лідер, який “має хоч якийсь шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів”. “Ми єдина країна або єдина організація на планеті, яка змогла досягти того, щоб російські та українські перемовники сиділи за столом і розмовляли один з одним”, – сказав він.

Дипломат зазначив, що у такій жахливій війні для Вашингтона дуже важливо не втратити цю позицію.

“… бо якщо ми відмовимося від неї…, то хто це зробить? ООН цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тож ми не хочемо відступати від – ми знаємо, що зрештою війна в Україні не має військового вирішення. Ця війна буде врегульована шляхом переговорів, і зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором переговорів. Якщо ми втратимо цю роль, ніхто інший не зможе цього зробити”, – заявив він.

Рубіо підкреслив, що терпіння Дональда Трампа не безмежне. “Але я не збираюся прогнозувати для вас, коли воно закінчиться або в який момент він вирішить більше цього не робити… Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій та кривавій війні не можуть досягти порозуміння щодо того, як її завершити”, – зауважив держсекретар.