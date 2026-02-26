Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Трамп сказав Зеленському, що війну треба завершити за місяць

Новий дедлайн від Білого дому на тлі готовності президента США зайнятися тристороннім самітом лідерів - за певних умов.

ЗМІ: Трамп сказав Зеленському, що війну треба завершити за місяць
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Джерела видання Axios стверджують, що під час телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського було озвучено бажання республіканця завершити війну упродовж одного місяця.

Зеленський сказав американському колезі, що сподівається на припинення бойових дій до кінця року, натомість Трамп парирував, що війна триває надто довго і має бути припинена якомога скоріше.

Загалом спілкування було "дружнім та позитивним", а Президент України подякував господарю Білого дому за його зусилля та сказав, що тільки Трамп може зупинити Путіна.

У відповідь республіканець пообіцяв зайнятися організацією тристороннього саміту лідерів Трамп-Зеленський-Путін для обговорення мирної угоди, але лише за умови, що під час наступного раунду переговорів на початку березня буде досягнуто прогресу.

Раніше Володимир Зеленський заперечував інформацію у ЗМІ про те, що Трамп встановив дедлайн до 4 липня щодо зупинки війни.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies