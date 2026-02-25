Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСуспільствоВійна

Угруповання Об’єднаних сил: У Куп’янську українські бійці контролюють 97% території

У центрі міста залишається група приблизно з 30–40 окупантів.

Угруповання Об’єднаних сил: У Куп’янську українські бійці контролюють 97% території
наслідки російських обстрілів Куп’янська
Фото: тг-канал Тимошенко Офіс президента

Сили оборони України контролюють 97% території Куп’янська. Російські підрозділи фактично ізольовані в кількох будівлях на північ від центру міста, в районі міської лікарні. 

Про це повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами речника, у центрі міста залишається група приблизно з 30–40 окупантів, які намагаються вижити, отримуючи припаси лише через «повітряний міст». Спроби ворога просунутися з півночі та сходу були відбиті — на східному напрямку загарбники не змогли дійти навіть до Куп’янська-Вузлового.

За словами Трегубова, одним із ключових факторів деморалізації росіян стала втрата доступу до терміналів Starlink. Трегубов підкреслив, що росіяни використовували їх для обладнання дронів та забезпечення стабільного зв’язку безпосередньо в окопах. Тепер ця можливість зникла, що викликало у підрозділах РФ справжню істерику.

Окупанти намагаються компенсувати відсутність супутникового зв’язку будівництвом Wi-Fi мостів. Проте для цього потрібні потужні передавачі, які необхідно встановлювати на високих точках, додав речник. Це робить вороже обладнання та персонал легкою ціллю для української артилерії та дронів, залишаючи заблоковані групи без надійної координації.

﻿
