Суд звільнив підозрюваного митрополита УПЦ МП Арсенія з-під варти під домашній арешт

Суд відправив під домашній арешт митрополита УПЦ МП Арсенія, якого звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та поширення інформації розташування блокпостів Сил оборони, повідомляє Свято-Успенська Святогірська лавра.

Відомо, що 25 лютого у Чечелівському райсуді м. Дніпра відбулося чергове підготовче засідання у справі намісника Свято-Успенської Святогірської Лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, якого підозрюють у поширенні інформації про блокпости та виправдовуванні російської агресії.

Під час засідання суд розглянув клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу на такий, що не пов’язаний із триманням під вартою. Адвокати також подали клопотання про повернення обвинувального акту.

Вислухавши позиції сторін захисту та обвинувачення, суддя Тетяна Безрук ухвалила змінити запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком до 25 квітня 2026 року. При цьому електронний засіб контролю застосовувати не будуть.

Митрополита Арсенія звільнили з-під варти безпосередньо у залі суду.

Водночас у задоволенні клопотання захисту щодо повернення обвинувального акту суд відмовив. Ухвалене рішення оскарженню не підлягає.

Наступне судове засідання призначене на 5 березня об 11:30.

Хто такий митрополит Арсеній

Народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро, Карелія. Закінчив Московську духовну семінарію. У 1992 році був рукопокладений в сан диякона та в сан ієрея, а пізніше - пострижений в чернецтво та визначений другим священником до Петропавлівського храму м. Красний Лиман. У 1993 році Арсенія перевели в число братії Свято-Успенського монастиря та призначили на посаду благочинного обителі. У 1995 році - намісником Святогірського монастиря із возведенням в сан ігумена. Того ж року возведений в сан архімандрита.

У 2005 році Арсеній став єпископом Святогірським, вікарієм Горлівської єпархії. У 2007 році лавру було екстериторіально підпорядковано Донецькій єпархії, тому став вікарієм Донецької єпархії.

У 2010 році піднесений в сан архієпископа, а в 2015 - митрополита.

У 2014-2015 роках лавра в якій він служив, негласно підтримувала бойовиків.

У 2018 році Арсеній заявив, що війну почала Україна, а не росія. Характеризував війну як "громадянський конфлікт".

У 2020 році у Святогірській лаврі, де Арсеній був намісником, пройшов форум "люди миру". Форум за задумом УПЦ МП мав "примирити ворогуючі сторони".

У 2019 році журналісти побували у церковних магазинах при лаврі та побачили там антивакцинаторську літературу, брошури проти інших українських церков та української мови. Того ж року митрополит Арсеній проігнорував карантинні обмеження під час богослужінь. Відтак, у Великодню ніч до Лаври прийшли сотні вірян, частина з яких не мали захисних масок. У зв’язку з цим поліція почала розслідування через порушення санітарних правил.

28 грудня 2022 року громадянство Ігоря Яковенка (митрополита Арсенія) та ще 12 представників УПЦ МП було призупинене президентським указом.

Справа митрополита Арсенія

Під час однієї з літургій клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.

За що йому і було повідомлено про підозру за ч. 2 ст.114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух зброї, озброєння, бойових припасів та підрозділів ЗСУ) Кримінального кодексу України.