Настоятеля Святогірської лаври Арсенія, який здавав ворогу позиції Сил оборони, взяли під варту

Якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП Арсенія (Ігор Яковенко), який поширював інформацію про розташування Сил оборони України, взяли під варту.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"За клопотанням прокурорів... уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської лаври поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, Нацполіції та Сил оборони.

Якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Напередодні СБУ повідомила Арсенію про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

28 грудня 2022 року громадянство Ігоря Яковенка (митрополита Арсенія) та ще 12 представників УПЦ МП було призупинене президентським указом.

Хто такий митрополит Арсеній