Настоятеля Святогірської лаври Арсенія, який здавав ворогу позиції Сил оборони, взяли під варту

Настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП Арсенія (Ігор Яковенко), який поширював інформацію про розташування Сил оборони України, взяли під варту.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
"За клопотанням прокурорів... уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської лаври поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, Нацполіції та Сил оборони.
Якщо його вина буде доведена – йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
- Напередодні СБУ повідомила Арсенію про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).
- 28 грудня 2022 року громадянство Ігоря Яковенка (митрополита Арсенія) та ще 12 представників УПЦ МП було призупинене президентським указом.
Хто такий митрополит Арсеній
- Народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро, Карелія. Закінчив Московську духовну семінарію. У 1992 році був рукопокладений в сан диякона та в сан ієрея, а пізніше - пострижений в чернецтво та визначений другим священником до Петропавлівського храму м. Красний Лиман. У 1993 році Арсенія перевели в число братії Свято-Успенського монастиря та призначили на посаду благочинного обителі. У 1995 році - намісником Святогірського монастиря із возведенням в сан ігумена. Того ж року возведений в сан архімандрита.
- У 2005 році Арсеній став єпископом Святогірським, вікарієм Горлівської єпархії. У 2007 році лавру було екстериторіально підпорядковано Донецькій єпархії, тому став вікарієм Донецької єпархії.
- У 2010 році піднесений в сан архієпископа, а в 2015 - митрополита.
- У 2014-2015 роках лавра в якій він служив, негласно підтримувала бойовиків "ДНР".
- У 2018 році Арсеній заявив, що війну почала Україна, а не росія. Характеризував війну як "громадянський конфлікт".
- У 2020 році у Святогірській лаврі, де Арсеній був намісником, пройшов форум "люди миру". Форум за задумом УПЦ МП мав "примирити ворогуючі сторони".
- У 2019 році журналісти побували у церковних магазинах при лаврі та побачили там антивакцинаторську літературу, брошури проти інших українських церков та української мови. Того ж року митрополит Арсеній проігнорував карантинні обмеження під час богослужінь. Відтак, у Великодню ніч до Лаври прийшли сотні вірян, частина з яких не мали захисних масок. У зв’язку з цим поліція почала розслідування через порушення санітарних правил.