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Харківський бізнесмен, який "здавав" ворогу позиції ЗСУ, отримав 5,5 років ув'язнення

Підприємець відзначав на картах місця розташування особового складу та військової техніки і передавав ці дані російському куратору. На суді він визнав свою провину.

Харківський бізнесмен, який "здавав" ворогу позиції ЗСУ, отримав 5,5 років ув'язнення
Харківський бізнесмен - зрадник
Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківського підприємця, який передавав росіянам інформацію про дислокацію Сил оборони в регіоні, засуджено до 5,5 року ув'язнення.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав бізнесмена винним за ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу - "несанкціоноване поширення в умовах воєнного стану інформації про розташування Збройних сил України", а також "придбання, зберігання й збут боєприпасів без передбаченого законом дозволу".

Встановлено, що в липні 2023 року приватний підприємець, який займався збутом сантехніки, відзначав на картах мета розташування особового складу й військової техніки Сил оборони у Харкові та через "Телеграм" відправляв ці файли російському куратору.

Крім того, чоловік придбав чотири корпуси ручних гранат і підривачі до них. Він сховав боєприпаси за місцем роботи – у торговельному павільйоні одного з місцевих ринків. У подальшому підприємець отримав вказівку передати три гранати в розібраному вигляді особі, яка назве пароль. Оплату за боєприпаси обвинувачений отримав на банківську картку.

Ще одну гранату харків'янин залишив собі та зберігав у багажнику свого автомобіля. У вересні минулого року під час огляду автомобіля правоохоронці вилучили гранату й затримали чоловіка. Під час подальших слідчих дій було встановлено факт співпраці підприємця з представником РФ.

Під час суду обвинувачений визнав свою провину. Йому було призначене покарання у вигляді п’яти років і шести місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше повідомлялося, що одесит наводив російські ракети на будівлі Служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість.

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