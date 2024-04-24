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Із села на Харківщині примусово евакуювали сім’ї із дітьми

Дев’ять сімей із дітьми розмістять у межах Харківської області.

Із села на Харківщині примусово евакуювали сім’ї із дітьми
Евакуація сімей із дітьми
Фото: Харківська ОВА

У селі Івашки Золочівської громади Харківської області завершили примусову евакуацію сімей із дітьми. 

Як повідомили у Харківській ОВА, дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку. 

"Дякую волонтерам Координаційного гуманітарного центру, працівникам органів місцевого самоврядування, співробітникам поліції, представникам Товариства Червоного Хреста України та всім, хто долучається до евакуаційних заходів", зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Примусова евакуація сімей із дітьми
Фото: Харківська ОВА
Примусова евакуація сімей із дітьми

Також додав, що евакуація з інших населених пунктів продовжується, тому всі, кому потріний супровід чи консультація щодо евакуації, можуть телефонувати за безкоштовним номером 0800339291.

У Харківській ОВА також попереджають про фейкові повідомлення  щодо так званих «інструкцій при евакуації» із Харкова. 

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